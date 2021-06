El ministro del Interior, José Elice, descartó hoy que se disponga una orden que conlleve a un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y participantes de marchas convocadas. Como es público, diversas movilizaciones se han reportado en las últimas semanas tanto por simpatizantes de Perú Libre como de Fuerza Popular tras la realización de la segunda vuelta electoral.

En declaraciones a la prensa, el funcionario reiteró su exhortación a los líderes de los partidos políticos a que no incentiven la participación de sus seguidores en actividades que generen aglomeraciones cuando aún el país continúa en una segunda ola por el nuevo coronavirus.

También insistió a la ciudadanía a no acudir a estos eventos.

Elice remarcó que los policías desplegados durante estas marchas continuarán resguardando para prevenir cualquier evento violento. No obstante, dijo que llegará un momento en que tengan que aplicar otras acciones, pero que no generen enfrentamientos.

