Ministra de Salud pide tres meses para mejorar la atención de pacientes

La ministra de Salud, Silvia Pesaah, dijo que se ha reunido con diferentes gremios de la federación de médicos y enfermeras, pero desconoce lo que están pidiendo el grupo que reclama, con quienes todavía no ha tenido contacto.

“No sé en realidad lo que desean”, dijo en entrevista en ATV, tras indicar que las puertas están abiertas para recibirlos en el Minsa.

Sobre los cuestionamientos de tercerización de los servicios de salud, Silvia Pesaah dijo que en la anterior gestión (de Patricia García) se hizo todo los contrario, pues se redujo la contratación de los servicios.

Atención a pacientes



​La ministra de Salud se comprometió en mejorar los servicios de atención a los pacientes en los próximos tres meses, tras visualizar los reclamos en los centros de salud de San Juan de Lurigancho y Huaycán.

“Hay mucho trabajo por hacer y este es un problema que acabamos de ver en la mañana y se está investigando”, sostuvo, en referencia al marcado de tarjeta de los médicos por un agente de seguridad.

De la misma manera, Silva Pesaah dijo que en Chorrillos, encontró otra situación similar que ha sido sancionado y que están en proceso de investigación.

“Por un grupo de personajes, no podemos juzgar a todo el mundo, hay gente muy trabajadora y sin pedir horas extras lo hacen. Yo me he sentido muy triste, con lo que vemos en las últimas semanas”, expresó.

Así, la titular del Minsa, señaló que el trabajo para mejorar la atención es el modelo de redes que ya están trabajando en algunas localidades de Lima, en el que asistencia primaria sea en los centros de salud, antes que derivar a los hospitales.

Dijo que, entre 80% y 85% de la asistencia médica puede ser atendida en los centros de salud, aunque las personas lo primero que buscan son la atención de la emergencia en un hospital.

Silvia Pesaah dijo que este es un tema cultural, pero que trabajaran de manera gradual para cubrir las expectativas de la población.