La ministra de Defensa, Nuria Esparch, condenó enérgicamente este ataque terrorista en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, en Satipo (Junín), donde 16 personas, entre estas 4 menores, “esto es una afrenta al pueblo peruano y no se va a quedar así”, estamos desplegando todo lo necesario para dar con estos delincuentes terroristas.

Señaló que se viene realizando la labor de necropsia en la morgue de Pichari, que, según indicó, no se da abasto para “el número enorme de personas que han llegado”.

La titular del sector también señaló que ya no hay cuerpos en la zona del centro poblado de San Miguel del Ene, donde ocurrieron los asesinatos.

Presencia militar

Consultada sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona en cuestión, la ministra señaló que estas tienen 49 bases antiterroristas, “obviamente no en cada poblado, pero sí en las cercanías o en algún lugar estratégico para combatir el narcoterrorismo, que es el ilícito más importante de la zona”.

A esto se suma, dijo, las comisarías de la Policía Nacional como la de Natividad, la zona más próxima a donde ocurrieron los hechos.

Sobre la autoría de los asesinatos, mencionó que, según tenía entendido, “no han habido arengas específicas (alusivas a Sendero Luminoso). Lo que sí sabemos es que han dejado un número de volantes diversos”.

Efectivamente, agregó, se trata de los remanentes terroristas de la organización del delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, quienes se autodenominan el Militarizado Partido Comunista del Perú, que además tiene otros nombres adicionales como el Marxista, Leninista, Maoista.

“Estas autodenominaciones no son otra cosa que los mismos terroristas con algunas variaciones en el pensamiento, pero que terminan siendo organizaciones terroristas, a las que los peruanos vamos a vencer a las organizaciones terroristas, nos vamos a tardar, pero los vamos a vencer”, subrayó.

Atacantes

Sobre el número de atacantes indicó de manera preliminar que al parecer fueron “entre 3 y 5 personas, no tenemos el número exacto”. Para tener la información precisa indicó que las fuerzas combinadas ya se encuentran desplegadas en la zona.

“Estas no son acciones que nosotros podamos precisar demasiado por razones de inteligencia, más estratégicas, pero sí quiero asegurar que hemos tomado las previsiones para dar con estos delincuentes terroristas”, aseveró.

Según indicó, desde hace algún tiempo se realizan operaciones conjuntas, hay una coordinación muy estrechas entre el comando conjunto, la Dircote y otras unidades policiales.

“También es cierto que hay una presencia muy fuerte del narcotráfico en la zona”, comentó.

Elecciones garantizadas

Nuria Esparch precisó que en todas las elecciones estos remanentes terroristas piden no ir a votar, hacen llamamientos a resistirse a las elecciones democráticas. “Esto no es nuevo, es cierto que ha sido una matanza muy sangrienta y terrible, pero en todas las elecciones hemos tenido un comportamiento similar de las organizaciones terroristas, incluso en la primera vuelta estuvimos atentos aunque no hubo ninguna novedad”.

Consultada respecto a que el 75% de la producción de clorhidrato en el Perú corresponde al Vraem, señaló que lamentablemente muchas personas de la zona están vinculadas a la producción de la hoja de coca y viven del narcotráfico.

“Allí claramente es necesario incrementar las acciones del Estado en cuanto a los cultivos alternativos y todas aquellas intervenciones de política pública que garanticen que las personas salgan de este nivel porque sino nunca vamos a ser socios en la pacificación total de nuestro país”, aseveró.