A un mes del inicio del año escolar, el ministro de Educación, Óscar Becerra, anunció que su institución tiene un plan para restaurar 1,041 colegios a nivel nacional.

En diálogo con la prensa, advirtió que, a nivel de infraestructura educativa, se tiene una situación de “posguerra”.

“Sabemos que hay problemas de infraestructura. Hemos heredado una situación de posguerra, prácticamente, y estamos trabajando sin descanso. Ya tenemos un plan para restaurar 1,041 colegios que van a estar en condiciones de operación para el 13 (de marzo), con las obras que se van a hacer”, indicó a RPP.

Becerra añadió que ya se están tomando las medidas correspondientes para restaurar los ocho colegios afectados por las lluvias intensas y los huaicos en Arequipa.

En ese sentido, el titular del Minedu enfatizó que hay una amplia brecha de infraestructura que demanda una inversión de más de S/152 mil millones.

“Es cierto que las condiciones climáticas en el país no son las más favorables para estar en un aula en el mes de marzo. Eso lo sabemos, así es nuestra geografía (…) nuestra infraestructura no es como en países desarrollados y adinerados donde hay aire acondicionado y facilidades de climatización. Eso no es algo que se resuelve de un día para otro, eso demora años. La brecha de infraestructura en el Perú es de S/152 mil millones”, dijo.

Clases en Puno

Pese a que el Gobierno decretó nuevamente el estado de emergencia en Puno y se ordenó el control del orden interno de dicha región a cargo de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía, Becerra recalcó que de todas maneras las clases iniciarán el próximo 13 de marzo en dicha región del país.

“Las clases en Puno siguen planificadas para el 13 de marzo (...) estamos trabajando pensando en que el 13 de marzo van a haber clases”, remarcó.

El ministro dijo esperar los manifestantes en esa zona del país “entren en razón” y no perturben el inicio del año escolar.

“Tengo confianza en que la gente va a entrar en razón. No es la mayoría, no es la población, son unos cuantos revoltosos (...) Veinte mil personas es menos de 1 por mil de los peruanos, y ni siquiera sabemos si esos 20 mil quieren lo que sus supuestos voceros dicen que quieren. Si le preguntamos a una persona al azar por qué quiere que se vaya Dina Boluarte, no tiene idea. ¿Qué quisieras cambiar en la Constitución?, no saben porque no la han leído. Hay consignas que repiten como loros. No son el pueblo”, cuestionó.

