El ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, anunció que la Policía Nacional del Perú se allanará completamente a las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público y que la Oficina General de Integridad de su sector está realizando las investigaciones correspondientes contra los generales que hayan resultado responsables de los operativos que terminaron con la vida de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Bienvenidos al nuevo Ministerio del Interior. Quiero anunciarles que la policía Nacional se allana completamente a las investigaciones de naturaleza penal que viene realizando el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, y que viene realizando estas investigaciones con absoluta autonomía como corresponde, sin la intervención de ningún agente ni unidad de la policía nacional”, manifestó el ministro, en compañía de los padres de ambos jóvenes y de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En conferencia de prensa desde el Ministerio del Interior, reiteró que producto de estas investigaciones “saldrá las responsabilidades penales que correspondan, las cuales vamos a acatar completamente”.

Indicó que más allá de grados o de nombres, las responsabilidades penales tendrán que ser asumidas como consecuencia de los lamentables hechos ocurrido el sábado 14 de noviembre, durante la denominada Marcha por la Democracia.

Comentó que las investigaciones tienen dos caminos, la penal, que corre a cuenta del Ministerio Público, y se realiza con total independencia, sin participación de la institución policial. Y un segundo camino, que es el administrativo, que también ya ha sido iniciado.

“Las investigaciones de naturaleza administrativa están a cuenta, primero, de la Inspectoría General de la Policía Nacional, que también tiene las instrucciones de hacer investigación rápida, respetando el debido proceso, por supuesto, y también llegarán a conclusiones que nos indiquen responsabilidades en ese nivel”, declaró.

Destacó que se han dado instrucciones para que “la Oficina General de Integridad del Ministerio del Interior realice las investigaciones en el marco de su competencia contra los generales que han sido denunciados y que han sido los responsables operativos de los hechos que ahora estamos lamentando”.

El ministro garantizó la imparcialidad de las investigaciones, así como el cumplimiento del debido proceso para dar con los responsables de la dura represión contra los jóvenes que marcharon hace una semana y terminó con la muerte de dos de ellos.

“Garantizamos una investigación imparcial, la pita no se va a romper por el lado más débil”, sostuvo enfático para luego agregar que en este como en otros casos las responsabilidades son individuales y serán determinadas.

“La PNP no puede ser manchada por la actuación dolosa de algunos malos individuos. Sabe que debe respetar los derechos fundamentales de todos los peruanos, así como la integridad personal de todos los peruanos. Quienes no entienden esto no merecen estar dentro de la institución”, indicó.

El titular del Mininter comentó además que han recibido a los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para evaluar la protección de los familiares de los jóvenes que participaron en la protesta y que denunciaron alguna acciones de acoso de personajes que se presume podrían ser policías.

Mar Pérez, abogada de la institución, agradeció al ministro Vargas la apertura para recibir estas denuncias “de actos de intimidación de la policía nacional del Perú, incluso después de la asunción del nuevo gobierno”.

Comentó que diversos jóvenes que participaron en la marcha han recibido llamadas amenazantes, así como verificaciones domiciliares a diversas horas del día, sin razón aparente.

“Nos parece que en la reunión de esta mañana hemos llegado a acuerdos importantes: en primer lugar el señor ministro y el general que nos acompaña se han comprometido a dar señales claras (respecto a esta situación) y explicitar a todos los integrantes de la policía que no se tolerará ningún tipo de amenaza, ni ningún tipo de hostigamiento contra los familiares de los chicos desaparecidos”, detalló.

La experta consideró “una buena señal que se haya establecido un canal directo con el viceministro, que permitirá reportar cualquier caso de hostigamiento o de intimidación hacia los ciudadanos que involucre a la policía nacional del Perú”.