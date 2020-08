El ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que aún no se tiene definido si los estudiantes de primaria y secundaria ascenderán de forma automática al finalizar el año escolar, que fue cursado a distancia para evitar contagios de coronavirus.

“En su momento se pensará si pasan o no pasan de año. No es un tema de preocupación para nosotros, no debería ser para los estudiantes, no debería ser para los profesores, deberían estar todos concentrados en darles la tranquilidad a los estudiantes, que se vinculen con esta forma de aprendizaje, y evidentemente más adelante veremos qué ocurre”, dijo en entrevista con RPP.

Además, indicó que su sector se enfocará en continuar transmitiendo conocimientos a los estudiantes a través del programa Aprendo en Casa, que se transmite por televisión, radio e internet.

“La aprobación o no aprobación automática no es un tema que ahorita nos está preocupando, lo que nos está preocupando es garantizar que podamos seguir transmitiendo los contenidos, que los profesores puedan retroalimentar a los estudiantes y, en su momento, se tomará una decisión como la que han tomado países al final del año”, agregó.

Sobre las pensiones de los colegios privados, el ministro afirmó que la mayoría de ellos hizo “un ajuste”, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno mediante un decreto legislativo. No obstante, hubo colegios privados que no lo hicieron, por lo que son supervisados.

En tanto, adelantó que la primera fase de la adjudicación de tablets concluyó y estas serán distribuidas desde octubre próximo.

“El nuevo proceso de adjudicación ya se concluyó en una primera fase, la adjudicación que hemos dado tiene una programación para que las tabletas empiecen a distribuirse a partir de octubre, porque todo esto se tiene que fabricar”, expresó.