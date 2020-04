Sancionarán a los colegios que no sean transparentes sobre los costos que implica la educación remota. El ministro de Educación, Martín Benavides, informó que su sector emitirá un decreto legislativo para promover la transparencia de la información de los colegios privados a los padres de familia y en caso de que está no exista serán fiscalizados y sancionados.

“Se va emitir un decreto legislativo que nos permita este encuentro (entre colegios y padres de familia) se dé de la mejor manera con transparencia en la información dado que en el tema de pensiones no nos podemos interponer. Si es que no se cumple con transparencia, se va a supervisar parte del Minedu y del Indecopi y si no hay transparencia habrá una sanciones, las que estamos trabajando”, refirió en diálogo con RPP Noticias.

Además consideró que los centros educativos particulares deben sincerar sus pensiones a fin de reducir o no el cobro de las mensualidades a los padres de familia.

“Exhortó a los colegios privados a que sean transparente en sus costos. Evidentemente, si hay costos que durante la etapa no presencial no se van a dar, eso tendría que llevar como consecuencia a una reducción de las pensiones”, manifestó.

Dijo entender la difícil situación que atraviesan las familias en medio de la crisis económica. Sin embargo, aclaró que él no puede decir que todos los colegios bajen sus pensiones debido a que sería inconstitucional.