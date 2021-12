La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Nelly Palomino, informó que el retorno a clases presenciales, el cual se tiene previsto inicie entre el 1 y el 14 de marzo próximo y sea de cuatro horas pedagógicas diarias en escuelas urbanas, “será obligatorio”.

“En esta oportunidad el retorno a clases a la presencialidad o semipresencialidad es obligatorio. Nosotros tenemos que velar por el derecho a la educación de los estudiantes. No es negociable que los padres de familia tengan que mandar a sus niños a la escuela porque nos estamos desarrollando en base a principios como la seguridad”, afirmó en entrevista a Exitosa.

Descartó que el retorno a clases presenciales en marzo 2022 sea de manera “voluntaria”, tal como se desarrolló el Año Escolar durante el 2021. “El retorno ya no se da de manera voluntaria, es en el marco al cumplimiento y derecho que tienen los estudiantes a la educación”, precisó.

La funcionaria indicó que el centro educativo será el encargado de organizar esta “nueva experiencia escolar”.

“La comunidad educativa, por eso se habla de flexible, porque no podemos dar receta a nadie, se debe organizar en horarios, horas, días de la semana. Ahí es donde estaría, solo en esta situación, podríamos estar hablando ya de una semipresencialidad”.

En otro momento, comentó que l os escolares que presenten comorbilidades que pongan en riesgo su salud frente al coronavirus (COVID-19) tendrán clases a distancia . “Ellos no tienen que regresar al colegio”, precisó.

-Carné de vacunación-

Consultada respecto a si será obligatorio que los escolares presenten su carné de vacunación que acredite ambas dosis contra el COVID-19 para acudir a los colegios, la funcionaria del Minedu indicó que aún no se ha “definido”.

“En tanto no tengamos aún el desarrollo de esta vacunación no podemos todavía definirlo. Si todos nuestros estudiantes llegaran a ser vacunados en el periodo de enero a marzo, definitivamente. Por el momento no se ha hablado porque no tenemos a la fecha el cronograma de vacunación del Minsa a este grupo etario”, refirió.

Recordemos que la primera quincena de enero llegará dosis del laboratorio Pfizer para iniciar la vacunación contra el coronavirus a los menores de 5 a 11 años. Actualmente, se inocula a los mayores de 12 años.

VIDEO RECOMENDADO

Los contagios de covid-19 seguían acelerándose en el mundo en vísperas de Navidad, debido a la rápida propagación de la variante ómicron que forzó a que España y Grecia impongan de nuevo desde este viernes el uso obligatorio de la mascarilla en la calle. (Fuente: AFP)