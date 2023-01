El ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo que la situación de protestas en diversas zonas del país, está afectando el envío de material educativo a los colegios públicos a nivel nacional ya que existen amenazas de incendiar los camiones que trasladan dicho material para ser usado por niños y adolescentes.

“Mucho más grave, porque es profundo, el hecho de que los materiales escolares no puedan llegar a los niños es terrible y tenemos amenazas de incendiar los camiones que llevan los materiales. ¿Qué hemos hecho? los camiones que ya han salido no están llegando debido a que las carreteras están interrumpidas y los que iban a salir, no han salido. Estamos contra el tiempo”, indicó el ministro a RPP.

A reglón seguido, comentó que la presidenta Dina Boluarte sugirió la realización de puentes aéreos para lo cual se ha coordinado con el Ministerio de Defensa.

“Ya lo hemos hecho. Vamos hacer puentes aéreos y vamos a garantizar que lleguen los materiales a los niños, pero ¿a qué costo? cuántas aulas no se pueden reparar con el dinero que ahora tenemos que gastar por los materiales educativos por estos desórdenes”.

El ministro dijo que no se ha podido identificar a los autores de las amenazas en contra de los materiales educativos. “La amenaza es anómima, en redes sociales, con llamadas telefónicas. Estamos viendo que queman comisarías, nada les impide quemar libros”.

Anotó que no solo se ha interrumpido el envío de material educativo, sino que hay 291,665 maestros que estaban en proceso para ingresar a la carrera pública magisterial, otros para ascender y otro grupo para acceder a puestos directivos, pero “ no hay forma de continuar con el proceso” .

Debido -añadió- a que las vías están interrumpidas y no hay forma de llegar para tomar las pruebas correspondientes, las que se han tenido que reprogramar.

“Eso significa que las pruebas que ya estaban listas y embaladas, dejan de servir, porque no hay donde guardarlas con seguridad ya que cuesta una fortuna. ¿Qué vamos hacer? lo vamos a distribuir como material de estudio y hay que volverlas hacer”, afirmó.

El titular de Educación dijo que se han visto casos que los manifestantes quitaron las pruebas a los docentes que estaban postulando. “Los maestros que estaban dando la prueba en varias regiones, tuvieron que salir porque su integridad física estaba en riesgo”.