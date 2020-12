A quince días para acabar el 2020, desde el Ministerio de Educación (Minedu) aún no se tiene establecido –plenamente– como será el reinicio del año escolar 2021. El titular del sector, Ricardo Cuenca, sostiene que se trabaja bajo tres escenarios o modalidades: presencial, semipresencial y remoto.

Bajo qué esquema se iniciará el retorno de los estudiantes a las aulas en marzo 2021 se determinará “lo más cerca al inicio de clases” ya que ello dependerá de la situación sanitaria y cifras de contagio, aunque lo más probable –en opinión de Cuenca– es que se opte por la semipresencialidad.

-El presidente Sagasti mencionó que las clases escolares el 2021 serán en parte presenciales, pero cumpliendo protocolos de bioseguridad. Tomando en cuenta que aún no se tiene la certeza de que las vacunas estén disponibles para el primer trimestre del 2021, ¿ya se tiene establecido cómo será el retorno a clases escolares el 2021?-

Algo que hemos tenido claro durante la etapa del diseño (del retorno a clases) –que estamos en la etapa final– es que el 2021 va ser un año absolutamente dinámico. De forma paralela, es posible que funcione presencial, semipresencial y remota, dependiendo de las características del territorio o región en particular. Y lo segundo es que está dinámica se va a expresar y modificar sobre la marcha dependiendo de las características y condiciones sanitarias del país. Es decir, si en alguna región había semipresencialidad y resulta que la epidemia continúa, se volverá a la educación virtual. Por eso es que el diseño nos está tomando más tiempo y nos está permitiendo añadir esta flexibilidad.

-¿Cuándo se tomará una decisión final?-

El inicio formal de clases es para el 15 de marzo de 2021 y estas finalizarán el 18 de diciembre, aunque estas fechas están sujetas también a revisión. Estamos cada día viendo cómo se desarrolla la epidemia y cómo se desarrollará el nuevo calendario de vacunas COVID. A diferencia de otros años -en donde todo se podía programar con mucha antelación- la situación ahora es de incertidumbre y hace que tengamos que estar más atentos. Los parámetros generales lo tenemos, los específicos aún no hasta no tener lo más cerca posible el 2021.

-A raíz de los reclamos de los padres de familia se dictó este año el decreto legislativo 1476 que obligó a los colegios a sincerar sus costos y a transparentarlos, lo que generó una rebaja de las pensiones por las clases virtuales. De volver las clases presenciales o semipresenciales, las pensiones el próximo año podrían reajustarse. ¿Cómo se abordará esta problemática?-

Como ha sucedido este año, el Ministerio de Educación no puede regular el precio de las pensiones. Lo que puede hacer es facilitar todos los medios para que estas relaciones entre privados, que son los padres de familias y los colegios, lleguen a los mejores acuerdos en función a cómo abrirán las escuelas el 2021. El decreto legislativo 1476 continuará vigente el próximo año para que los colegios privados continúen transparentando su información y logren acuerdos con los padres de familia.

-Este año, a raíz de la crisis económica muchos padres de familias trasladaron a sus hijos de colegios privados a públicos. El exministro Benavides dijo que se habían acogido a 110,000 alumnos. ¿Se tiene previsto un segundo proceso de traslado de estudiantes de colegios privados a públicos el 2021?-

La escuela pública estará siempre con las puertas abiertas para recibir a los estudiantes de escuelas privadas porque el Estado es responsable de garantizar la educación y si las familias deciden incorporar a sus hijos al Estado, por supuesto que los acogemos.

-¿El Estado está en capacidad de absorber una gran cantidad de alumnos?-

Lo que pasa es que no sabemos de cuánto va ser la cifra final de estudiantes que se han traslado, pero -otra vez- estamos preparando varios escenarios. Nuestro compromiso es hacerlo y hay que buscar alternativas apenas tengamos el número cerrado. La modalidad semipresencial –por ejemplo– va a demandar una redistribución de las aulas, de los horarios y de los planes de estudios. Cuando hablamos de semipresencialidad en las aulas, no va ser como un día normal del 2019, sino que el aforo va ser mucho menor –de 40% aproximadamente- igualmente establece que se impartan clases virtuales los días que no se vaya a la escuela, lo que nos va ayuda –en cierta medida– a poder absorber a la mayor cantidad de estudiantes.

-¿Cuándo se emitirán los protocolos de bioseguridad?-

Estamos en la revisión final de los procesos y de los protocolos. Hemos tenido que correr muy rápido. Felizmente la gestión anterior había dejado algunas cosas avanzadas y sobre eso hemos trabajado y ajustado. Hemos empezado con el primer insumo que es la norma técnica, que ya ha sido aprobada y que va a salir esta semana. Vamos a tener en la escuela pública, además, una cosa parecida a la escuela privada: dos períodos de una semana en mayo y otra en octubre para que puedan reformularse los planes de estudio porque el 2021 va ser muy flexible.

-¿Se tiene un estimado del impacto de la pandemia en la deserción escolar: cuántos niños y adolescentes dejaron de estudiar?

Recién vamos a tener la cifra real de deserción escolar la próxima semana. Aunque es probable que se haya incrementado en 35% a 40% más de lo que se tenía el 2019 sobre toda en el último trimestre del año. En 2019, año en que no tuvimos pandemia, seis de cada diez estudiantes rurales abandonaba el colegio.

-Respectos al aprendizaje, ¿se alista cambios en la evaluación de los alumnos bajo la nueva normalidad?-

Tenemos la certeza que el 2021 no va ser igual al 2019 por lo que vamos a tener que hacer ajustes en los planes de estudio, así como buscar formas de evaluación mucho más justas para este tipo de aprendizajes , probablemente enfatizar en algunas competencias más que en otras, posiblemente en aquellas fundamentales como la matemática y la comprensión lectora para tratar de llegar –en la medida de lo posible– hacia fin de año con mejores resultados educativos el 2021.

-¿Qué cambios se espera implementar en la metodología de evaluación?-

Para empezar, tratando de ser muchos más justos y sabiendo que el sistema tradicional de evaluación no funciona en un panorama excepcional, por eso los equipos están trabajando en hacer ese diseño sobre la base de cómo se irá ajustando el plan de estudio. Será un nuevo enfoque y concepto de evaluación que estará supeditada a la forma en que se desarrollan las competencias.

-¿Qué metas se tienen establecidas para la distribución del 1′056,430 tablets adquiridas por la gestión pasada?-

Estas tablets fueron adquiridas en tres contratos por la gestión anterior: de los cuales dos están avanzando en tiempo y forma, mientras que el tercero registra retrasos en la entrega. Hemos iniciado un proceso de refocalización de las tablets para que lo tengan quienes más lo necesitan y estamos modificando la estrategia de distribución para que lleguen mucho más rápido. Sin embargo, va ver un retraso y no va ser posible llegar a fines de febrero con todas las tablets distribuidas.

Dato: El ministro reconoció hay un retraso en la emisión del reglamento del DU 002-2020 (publicado en enero 2020) que facultad al Minedu a cerrar los colegios privados que no cumplan con las condiciones básica de calidad y establece el mecanismo para la devolución de la cuota de ingreso.

“Si (hay un retraso), pero nuestra prioridad es el año escolar 2021. Las acciones para su reglamentación van a ser posteriores a cuando tengamos claramente establecido el mejor diseño para el reinicio de clases del 2021. El reglamento de este DU y de otros han pasado a una prioridad segunda”, añadió.

Ricardo Cuenca: Vamos hacer ajustes en los planes de estudio, así como buscar formas de evaluación mucho más justas el 2021 (Foto: Anthony Niño de Guzmán)