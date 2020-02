El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el próximo lunes 16 de marzo se dará inicio a las clases del año escolar 2020 en los colegios públicos a nivel nacional.

En esa línea, Killa Miranda, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima (Drelm), indicó que se han habilitado 25 mil vacantes adicionales en colegios de la capital para atender la demanda de los estudiantes que migran de establecimientos informales.

“Este año tenemos 25 mil vacantes adicionales y en realidad por varias razones, el primero es porque hay una demanda grande de colegios públicos ya que (los estudiantes) están regresando de las escuelas privadas de mala calidad. Además, nosotros estamos cerrando establecimientos informales a partir de un decreto de urgencia y hasta el viernes han sido 48 los locales cerrados”, explicó Killa Miranda en entrevista a RPP Noticias.

Asimismo, indicó que otra de las razones por las que se habilitaron las vacantes es porque hay una gran migración que no ha sido identificada en Lima, no solo externa, no solo de migrantes venezolanos, sino que todos los días hay migración interna. “Lima es una capital donde todas las personas de provincia vienen en busca de oportunidades”, señaló.

Consultada respecto a si las vacantes podrán cubrir la demanda de estudiantes, Killa Miranda señaló que en los colegios públicos se han abierto vacantes en doble turno.

“Las escuelas que funcionaban en la mañana ahora van a atender (también) en la tarde. Además, hay instituciones que tenían espacios disponibles”, agregó.

En otro momento, la directora del Drelm se refirió a las escuelas informales y señaló que el Minedu tiene como meta cerrar los 164 establecimientos que identificaron antes de que se inicien las clases.

“Lo que quiere el Minedu es que todas las escuelas sean oportunidades de calidad, es decir, una familia tiene derecho a matricular a sus hijos en una escuela pública y una privada, lo preocupante es que el 65% de nuestras escuelas privadas en el país tienen menos de 100 estudiantes. Entonces, de qué tipo de escuela privada estamos hablando”, precisó Killa Miranda.

Año Escolar 2020: 25 mil vacantes habilitadas en colegios de Lima cubrirán doble turno (Video: RPP Noticias)