La llegada de los ciudadanos venezolanos en el país en el 2019 por la crisis migratoria que viven no alteraron las cifras de turismo receptivo y se registró una tasa de crecimiento de 6%, de acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En ese sentido, el titular de la cartera, Edgar Vásquez, estimó este martes que el turismo receptivo para este año 2020 crecerá 10%.

Según dijo, el crecimiento de año pasado es importante considerando que la Organización Mundial de Turismo (WTO, por sus siglas en inglés) prevé que esta actividad ha registrado una caída de 5%, como consecuencia de los hechos ocurridos en los países de América Latina.

“Eso muestra que el Perú se ha mostrado atractivo para el turismo, sigue siendo un país estable y siguen los visitantes teniendo la oportunidad de visitar el Perú. (...) Y este tiene que ser un año en el que el crecimiento del turismo receptivo por lo menos se de alrededor del 10% y por su puesto estamos trabajando conjuntamente con el sector privado para que estas cifras aun sean mayores", sostuvo.

Agregó que Perú está de moda a nivel internacional puesto que el país ha sido nombrado como el mejor destino gastronómico, mejor destino cultural; Cusco ha sido reconocido como el mejor destino turístico; en tanto Lima y Arequipa figuran en la lista de las 20 ciudades para visitar en el mundo en el 2020.

“Es decir, la gastronomía y el Perú tiene mucho que mostrar”, sostuvo.

Expoamazónica 2020

El ministro Vásquez brindó estas declaraciones tras el lanzamiento de la Expoamazónica 2020, la cual en esta oportunidad se realizará del 20 al 23 de agosto en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas.

El gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano, precisó que para la décima edición de esta actividad se esperan generar negocios por más de S/ 70 millones y se proyecta la llegada de 65,000 personas.

Además, anunció que se presentará la nueva ternera clonada en el país, lo cual refleja el trabajo científico que desarrolla la región.

Envíos crecen 5.8%

Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX) señaló que la exportación de las cinco regiones que conforman la selva peruana (Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali) alcanzaron los US$ 261 millones 746 mil entre enero y noviembre del 2019, lo que representa un crecimiento de 5.8% respecto al mismo periodo del 2018 (US$ 247 millones 328 mil).

El presidente del gremio, Erik Fischer, - quien también participó de la presentación de la Expoamazónica 2020-, precisó que el sector tradicional representó el 53.3% del total despachado, destacando el aceite crudo de petróleo (US$ 54 millones 616 mil), los demás café sin descafeinar (US$ 49 millones 332) y oro (US$ 29 millones 865 mil).

Respecto a los productos con valor agregado (46.7% del total), destacó el cacao en grano con US$ 24 millones 663 mil, el aceite de palma en bruto (US$ 20 millones 041 mil), el aceite de palma y sus fracciones (US$ 10 millones 575 mil). Además, las nueces del Brasil, Palmitos preparados o conservados, maderas perfiladas sin ensamblar, entre otros.

El mercado más importante fue Chile, que demandó la oferta de la selva por US$ 52 millones 821 mil, seguido de Estados Unidos (US$ 34 millones 169 mil) y Colombia (US$ 33 millones 363 mil).