Tras la denuncia dada a conocer anoche por el programa Punto Final que un grupo de trabajadores de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez harían capturas de imagen de la información personal y migratoria de diversos personajes del país, especialmente de políticos y periodistas, para ser compartidas en chats grupales de WhatsApp, la superintendenta, Martha Silvestre, anunció el inicio de una investigación preliminar.

En diálogo con Exitosa, la funcionaria dijo que esta investigación tiene como propósito sancionar y separar a aquellos trabajadores que han participado y han cometido el delito de violación de datos personales.

“Yo como ustedes me enterado de esta situación por la prensa. Ayer se ha dispuesto la reestructuración de todos los oficiales que atienden el aeropuerto y hemos prohibido el uso de celulares personales. Como primer paso de las investigaciones para determinar qué ha estado pasando”, mencionó.

La funcionaria reconoció que ha habido un uso indebido de la información personal por parte de funcionarios de Migraciones, la que -reiteró- recién tomó conocimiento en la víspera con la emisión del reportaje.

“He pedido a la Dirección de Migraciones del aeropuerto justamente que me remita información respecto de a dónde iba esa información y quién dio la orden. Vamos a llegar con esta investigación hasta el final. He dado la orden de la recomposición de los grupos que trabajan en Migraciones del aeropuerto”, comentó.

“Tenemos que investigar si esto (capturas de datos personales) era una práctica habitual ya que está fuera de todo control migratorio”, agregó. Dijo también que la entidad ha abierto las puertas de la Contraloría, Defensoría y la Fiscalía para que indague quiénes están detrás de este reglaje.

“Se va a retirar a las funcionarios que han estado a cargo”, añadió.