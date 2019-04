Mesa Redonda: "No me va a temblar la mano para cerrar todo si es necesario" asegura Muñoz

“Vamos a trabajar por áreas para no generar una afectación en volumen, tenemos 18 mil licencias en esta zona, que las vamos a comenzar a trabajar área por área. Hemos comenzado en la zona del incendio y vamos a ir a otras áreas”, sostuvo Jorge Muñoz, alcalde de Lima.

Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aumentó cinco puntos porcentuales en su aprobación de abril. (Foto: GEC) (Foto: GEC)