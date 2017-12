Mercedes Aráoz: “En tanto es un indulto humanitario, yo sigo respaldando al presidente”

Tras un silencio de tres días luego de otorgado el indulto al expresidente Alberto Fujimori, la premier Mercedes Aráoz señaló publicamente que respalda la medida en tanto se basó en "razones humanitarias”.

Dijo que si bien el indulto no era parte de la agenda de su Gabinete, este fue producto del uso de una prerrogativa constitucional que tiene el presidente Kuczynski debido al “frágil estado de salud” de Fujimori.

“Hace mucho tiempo yo dije que un indulto de carácter humanitario yo lo respaldaría, y por eso estoy aquí respaldándolo. Yo me he enterado la mañana previa a cuando él había tomado la decisión. Era un tema relacionado a un indulto humanitario. En tanto que era un indulto humanitario yo sigo respaldando al presidente”, dijo Mercedes Aráoz en conferencia de prensa.

Reafirmó que el indulto se basa en razones humanitarias y que la decisión de dárselo al expresidente Alberto Fujimori “no fue repentina”, sino que “hace varios meses el presidente ha venido evaluando la salud del expresidente Fujimori”.

Durante el año, Aráoz indicó que habían 45 pedidos de indulto del expresidente Fujimori, de los cuales se rechazaron 39 que no cumplían con los requisitos, porque no tenían los expedientes completos.



“La Comisión de Gracias Presidenciales las devolvían”, dijo la premier, que anunció la implementación de una política de indultos humanitarios, para que sea más expeditiva la atención a reos que lo requieran “de forma que no mueran en un establecimiento penitenciario”.

“Ni yo ni ningún miembro de mi Gabinete participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario, durante la moción de vacancia. Al contrario. De ello se tiene prueba en todas las bancadas a las que nos acercamos”, indicó Aráoz (Foto: Andina).

Gabinete aún en evaluación

Asimismo, destacó que continúan evaluando las posiciones en el Gabinete. “En estos ultimos días hemos realizado una revisión integral del Gabinete, para saber cómo vamos a trabajar a futuro en esa buscada reconciliación”, dijo.



“Estamos evaluándolo todavía, estamos trabajando en esta mirada de lo que puede ser el Gabinete, para mejorar la gestión y llevar a una situación de reconciliación certera”, agregó.

No negoció indulto

La premier Mércedes Aráoz dijo que respeta la posición de los ministros que están renunciando, pero que ninguno de ellos negoció el indulto a cambio de superar la vacancia presidencial de la semana pasada.



“Ni yo ni ningún miembro de mi Gabinete participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario, durante la moción de vacancia. Al contrario. De ello se tiene prueba en todas las bancadas a las que nos acercamos”, indicó Aráoz.



Aclaró que guardó silencio estos días a pedido del presidente. “La razón de no hacer declaraciones públicas responde a un pedido del presidente de unidad y reconciliación y reflexión profunda que me manifestó el presidente. Esta es una etapa de reconciliación, de reconstrucción”, dijo.

Confianza

Contó que el presidente le ha ratificado su confianza para presidir el Gabinete y que, en ese sentido, lo ayudará al proceso de reconciliación nacional anunciado por el presidente.



“Corresponde a mi Gabinete apoyar al presidente en este camino hacia la Reconciliación nacional, propiciando el cierre de heridas. En los años 90, durante la lucha contra el terrorismo, todos perdimos. Presenciamos hoy una sociedad dividida”, indicó Aráoz.