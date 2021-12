Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público allanaron varios inmuebles, entre ellos las sedes de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), y de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), como parte de un megaoperativo contra una presunta organización criminal que estaría integrada por funcionarios públicos del Ministerio de Economía, alcaldes y gobernadores regionales.

La diligencia se desarrolla desde horas de la madrugada en Lima, Junín (Jauja y Huancayo) y Loreto.

Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, informó que las investigaciones datan del 2018 y 2019; que incluyen cobro de coimas de 11 obras valorizadas en mil millones de soles.

“Estamos hablando de alcaldías, entre las que se encuentran Loreto, el GORE de Loreto, incluso hay un allanamiento en la casa del gobvernador. Estamos hablando de inmuebles de alcaldes de La Concepción, por ejemplo, en Junín son como más de cinco alcaldías en ese lugar. En Nauta y Huánuco tenemos algunos allanamientos”, precisó.

“Hasta ahora tenemos mapeado 11 obras que no se limitan a esas, pero estamos hablando de obras de 200 millones, 70 millones en diversos momentos, que sumadas todas dan aproximadamente mil millones. Todavía estamos en investigación, pero son algunos alcaldes que todavía se encuentran en actividad (tres) y algunos que ya han sido cesados por diversos motivos”, detalló en RPP.

Según las primeras informaciones, se trata de una red criminal denominada ‘Los gestores’, que estaría conformada por funcionarios de ambos ministerios que presuntamente cobraban a los alcaldes y gobernadores regionales el 5% del monto de los proyectos de obras públicas que se aprobaban, informó América TV. También estarían involucrados autoridades ediles y regionales.

Son al menos 200 policías y 30 representantes de la Fiscalía que participan en el megaoperativo, que comenzó en el distrito de Comas cuando las autoridades llegaron al domicilio de un funcionario del MEF identificado como Julio César Vega Condezo, pero no fue encontrado en el inmueble.

La diligencia tiene como objetivo la detención de 13 personas y el allanamiento de 36 inmuebles. Las sedes de los ministerios de Economía y Vivienda, situados en el Cercado de Lima y San Isidro, permanecen resguardados por agentes policiales. Esta intervención se realiza tras seis meses de investigación por parte del Ministerio Público.

“Hasta ahora tenemos a 13 personas investigadas, entre funcionarios y particulares, pero la lista de investigados es mucha más amplia”, dijo Tello.

Respecto a la investigación a funcionarios del sector Vivienda, el programa periodístico mencionó que se trata de una indagación a la gestión del exministro Javier Piqué, quien asumió ese cargo durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

En otro momento, Tello d8ijo que no hay indicios de delito respecto a las reuniones irregulares del presidente Pedro Castillo con proveedores del Estado fuera de Palacio.

“Las reuniones que habrían tenido en la casa de Breña, los fiscales que se encontraban de turno no han iniciado porque no hay una sospecha directa, lo que no significa que si existiera algún elemento adicional se intervendrá”, mencionó en RPP.





