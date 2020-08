Empresarios señalan que el Ejecutivo debe impulsar sus programas de reactivación para que los fondos lleguen más rápido.

Economistas coincidieron en que el primer ministro debe presentarse ante el Parlamento con ideas más claras sobre la salud y el empuje a la inversión pública.

Cuidar la salud y evitar los contagios de esta pandemia, generar puestos de trabajo y reactivar la economía

Saludo la designación de Walter Martos como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Es una persona correcta, dialogante, que va a poder tender puentes. Esperamos que se atienda el voto de confianza a este nuevo Gabinete. Hay que trabajar con actos de buena fe democrática entre los poderes del Estado, no podemos seguir ciertamente con confrontaciones que no suman ante un ambiente de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.

Los retos que tiene este Gabinete en este último tránsito de Gobierno son primero; cuidar la salud y evitar los contagios de esta pandemia, que no nos va a abandonar y, generar puestos de trabajo y reactivar la economía. Ambas cosas tienen que caminar en líneas conjuntas. No podemos cuidar la salud sin cuidar la economía, y no podemos cuidar solo la economía sin cuidar la salud, sino ambas. En el lado económico, los programas de reactivación son positivos, pero falta que esos fondos lleguen con mayor rapidez, porque hay mucha lentitud. El FAE-Mype no termina de ver la luz, hay que solucionar esos cuellos de botella.

Estamos de acuerdo con esta designación de Walter Martos. Sabemos que es una persona que tiene ideas claras, carácter, pero además una persona que escucha, y eso es lo bueno.

Como primer ministro, parte de su labor debería ser dialogar, y establecer una relación con los nuevos partidos, que tienen nuevas ideas. Te pueden gustar o no, pero han salido elegidos y tienes que respetarlos; nadie está pretendiendo que se va a atender todo (Ejecutivo y Legislativo).

En el tema de reactivación económica, en el programa Reactiva 2 entró un porcentaje ínfimo de pequeñas empresas; dicen que ya aprobaron 150 mil créditos pero hay otros 50 mil que siguen en revisión. Ahora, los centros comerciales están vacíos, no hay nadie, el ciclo no se da. En el campo, dicen que van a dar S/2,000 millones en créditos para la agricultura, pero eso recién lo están trabajando. Y este mes empiezan las siembras, allí el MEF tiene que actuar más rápido. Hay 18 mil empresas grandes que pagan el 80% de los impuestos, pero hay 2 millones de mypes que son las que dan el trabajo. Si el MEF no se mueve, este mes y el otro se nos viene una caída de empresas.

En la parte sanitaria, hay que aplanar la curva, situación que no ha sido muy exitosa porque los casos siguen creciendo y se han visto nuevos focos. Hay que controlar eso y dar los recursos para evitar situaciones como las de Arequipa. Aunque sabemos que se va a dar más momentos así, no nos puede agarrar sin preparación.

En la parte económica, reactivar depende de la parte de salud. Por ejemplo, la fase 4 se ha interrumpido, o por lo menos se está dilatando. Pero, al mismo tiempo, se requieren acciones para lograr la recuperación. Creo que Arranca y Acelera Perú son montos pequeños respecto a la magnitud del choque. Y se están esperanzando en el Gobierno a Gobierno, pero también hay que darle un impulso a la forma convencional de hacer inversión.

La inversión privada, con este ruido político que preocupa, no veo cómo vaya a mejorar, por ahora. Es así que la inversión pública juega un papel central.

Hay una relación entre salud y lo económico como nunca antes. Habrá que ser inteligente en hilar esas dos partes para salir del hoyo. Creo que estos dos puntos hay que llevarlos al mensaje.

Con la designación de Walter Martos como nuevo presidente del Consejo de Ministros, se espera que se restablezca el diálogo político y adopte medidas concretas de corto plazo para enfrentar con eficiencia y rapidez la emergencia sanitaria y la crisis económica que ha dejado a millones sin empleo.

No podemos seguir esperando mientras nuestros compatriotas mueren o enferman sin recibir atención. Este Gabinete tiene la responsabilidad de definir una estrategia clara que permita obtener resultados puntuales y verificables para combatir la pandemia. Es momento de convocar de forma estratégica al sector privado. Los esfuerzos del sector empresarial son permanentes, pero se necesita trabajar en conjunto con el Gobierno, que no pase solo por reuniones protocolares, sino por acciones coordinadas y efectivas. La reanudación de las actividades económicas no puede seguir a la deriva o esperando más autorizaciones, pues el desempleo que golpea a millones de familias está causando estragos tan o más graves que la pandemia.

Diría que hay cuatro ideas fuertes para empujar. Una es aclarar cuál es la estrategia de la contención de los contagios. Pero que no se diga que se necesita 1,000 camas UCI y que vienen otras 1,000 más, sino que se haga un trabajo de inteligencia, delicado. Todos sabemos que cuando alguien llega a una cama UCI, hay 50% de probabilidad de que no salga. Por eso, hay que hacer un trabajo preventivo.

La segunda es un programa de recuperación distinto al de la contención. ¿Cómo lo armen? No sé, pero una recesión tiene riesgo de convertirse en depresión si no hay un choque muy fuerte de cambios en ayuda al consumo, flexibilización laboral, estímulos al empleo y un programa de inversión pública.

El tercer punto, es una alianza con el sector privado. A Pedro Cateriano se le criticó por lo que dijo sobre la minería, pero más allá de un sector, tiene que haber una invitación para trabajar con el privado.

Y, en último lugar, hay que seguir insistiendo con la reforma política. Si hay mecanismos para generar consensos en el siguiente Gobierno, eso nos dará el camino para hacer reformas estructurales.