El uso de la mascarilla de tela es insuficiente para frenar el contagio de la variante brasileña del coronavirus, advirtieron expertos del Ministerio de Salud (Minsa). Por ello, consideraron urgente el uso de doble mascarilla.

“Usar solo una (mascarilla) de tela ya no es suficiente. De repente tiene huequitos, no está bien elaborada o no se usa bien y ya no puede disminuir la carga viral a la que nos exponemos (al salir a la calle)”, dijo Luis Eduardo Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, a Andina.

“Pueden usarse dos mascarillas simples quirúrgicas juntas y así lograr mayor efectividad en la prevención del contagio. También puede usarse primero, pegada al rostro, una mascarilla quirúrgica, bien ajustada por la nariz, y encima una de tela. Pero nunca salir a la calle solo con una mascarilla de tela”, agregó.

El experto detalló que las mascarillas siempre deben colocarse por encima de la nariz, del tabique, para exponernos al virus en menor cantidad. Es fundamental, dijo, asegurar que tengan una filtración adecuada, es decir que no dejen pasar los virus y tengan además un ajuste preciso, es decir que no se mueven de la nariz. Todo ello lo garantizan las mascarillas quirúrgicas.

Sobre la cepa brasileña, el investigador indicó que estudios preliminares del INS para determinar el origen o procedencia de los casos positivos del COVID-19 en Lima han determinado que la cepa de mayor presencia en la capital es la denominada “brasileña”, conocida por ser más contagiosa.

“El INS ha realizado un trabajo de muestreo en varias personas de casos sospechosos de Lima, identificando casos positivos. Ha hecho una evaluación del virus, con diferencias entre la cepa inglesa, brasileña y otras que circulan en el país y se ha identificado que, en algunas zonas, el 40% de la población puede tener esta variante”, expresó.