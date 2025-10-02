Cada año, cerca de 420,000 adultos en el Perú desarrollan verrugas genitales, una de las manifestaciones más comunes del Virus del Papiloma Humano (VPH).

Así lo advirtió el médico urólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Urología, Manuel Delgado Pacheco, tras precisar que, a pesar de su alta incidencia, aún existe poco conocimiento sobre cómo reconocerlas, prevenirlas y entender su impacto en la salud sexual y emocional de quienes las padecen.

LEA TAMBIÉN: Advierten que la brecha de varones sin vacuna contra el VPH es casi cinco veces mayor que la de mujeres

A través de un comunicado, explicó que las verrugas genitales aparecen como bultos en la zona genital, anal o, en algunos casos, en garganta y boca. Pueden causar dolor, picazón y molestias durante las relaciones sexuales.

Aunque los tratamientos médicos suelen ser efectivos, advirtió que estas lesiones tienden a reaparecer, lo que afecta significativamente la vida íntima de los pacientes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el año 2023 se reportaron 8,172 casos de verrugas anogenitales, cifra que se redujo a 5,418 en el 2024, una disminución del 34%.

Esta caída estaría asociada a la ampliación de la vacunación gratuita contra el VPH para adolescentes y jóvenes hasta los 18 años; sin embargo, remarcó que el 88% de los casos se concentra en personas de entre 18 y 60 años, un grupo que no accede al esquema de inmunización estatal.

LEA TAMBIÉN: Perú podrá acceder a vacuna que ofrece mayor protección contra el VPH

¿CUÁL ES EL COSTO DEL TRATAMIENTO?

En cuanto al impacto económico que dejan estas lesiones, es considerable. El galeno señaló que tratar cada caso le cuesta al sistema público alrededor de US$60, principalmente por el tiempo del personal médico.

En total, el gasto supera los US$25 millones al año, recursos que podrían reducirse con una vacunación oportuna y chequeos médicos regulares.

Cabe precisar que las verrugas genitales son causadas en más del 90% de los casos por los tipos 6 y 11 del VPH. Su efecto va más allá de lo físico: estudios muestran que generan una carga psicológica incluso mayor que lesiones cervicales avanzadas, especialmente en mujeres que presentan verrugas visibles.

Ante cualquier lesión sospechosa en la zona genital, especialistas recomiendan acudir de inmediato al médico para diagnóstico y tratamiento. Aunque el preservativo ayuda a disminuir el riesgo de contagio, no ofrece una protección total.

Por ello, Delgado recordó que la vacunación contra el VPH y los chequeos regulares se mantienen como las principales medidas preventivas.

LEA TAMBIÉN: Minsa garantiza vacuna contra el VPH para todos los niños y jóvenes de 9 a 18 años