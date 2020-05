Con el objetivo de exhortar a nuestras autoridades a impulsar medidas que permitan la unión, la transparencia, la reflexión y la madurez en el tratamiento de políticas públicas, más de 100 peruanos de distintas posturas políticas emitieron un pronunciamiento donde se pide dejar de lado las “iniciativas y tentaciones de corte populista” durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19.

Consideraron que las políticas que actualmente se vienen impulsando por el Gobierno y el Congreso están “sin la suficiente difusión, estudio, reflexión, ni debate, percibimos un alejamiento a las líneas maestras del desarrollo social y el crecimiento económico que nuestro país ha venido experimentando en las últimas décadas”.

Entre las personalidades que suscriben el documento están, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, Allan Wagner, ex canciller de la República, María Isabel León, presidenta de CONFIEP, el ex Procurador José Ugaz, la ex ministra Diana Álvarez Calderón, el ex ministro de economía Alfredo Thorne, Alfredo Torres, Robert Dañino, Luis Thais, Nancy Laos, entre otros, quienes exhortan a nuestras autoridades a que sometan sus propuestas a un análisis técnico, respetando siempre “las libertades civiles y económicas protegidas por la Constitución”.

“Las medidas que se proponen y adoptan tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo deben pasar por un debido análisis técnico, convocando a todos los actores, a fin de lograr decisiones justas, oportunas y equilibradas, y respetando las libertades civiles y económicas protegidas por la Constitución”, señalaron este grupo de ciudadanos en la misiva.

Finalmente, en su pronunciamiento, reiteraron que nuestro país, en esta “dificilísima hora”, necesita más que nunca de “unidad, transparencia, reflexión y madurez en el tratamiento de las políticas públicas”.