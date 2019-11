El presidente Martín Vizcarra anunció que tras reunirse con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, ambas autoridades se comprometieron en solucionar la contaminación del agua que recibe la región de Tumbes desde el país norteño.

“Hoy conversando directamente con el presidente de Ecuador, le dije que tenemos que solucionar el problema de contaminación que proviene de la parte alta de la cuenca que es su país”, anunció Vizcarra.

Señaló que se deberá realizar “un estudio y diagnóstico del agua para darle un tratamiento”. Además, el mandatario indicó que ambos han “suscrito un acuerdo, donde se han comprometido en corregir el tema de la contaminación en un plazo de tres meses”.

“Los residentes con justo derecho reclama un agua limpia, porque no es posible que tengamos un río que tiene tanta agua que no es aprovechada y solo la vemos pasar e incluso genera tanto daño cuando viene en exceso, porque no hay represa en la parte alta”, resaltó.

“Hemos recibido el compromiso (de Ecuador) porque la represa que necesitamos en Tumbes está en la frontera y el embalse está en Ecuador. Para poder construir la represa de Cajaderos, tenemos que generar el compromiso con el gobierno de Ecuador y hoy hemos asumido eso con el presidente”, agregó Vizcarra Conerjo.

Por último, por el bienestar de los habitantes de Tumbes, se comprometió en resolver la problemática de la región. “Sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo humano, sin agua no hay salud, no hay agricultura, no hay industria. Requerimos una agua limpia”, subrayó.