Luz Salgado: “Si Maduro viene a Perú furtivamente, estaría entrando como un ladrón”

La congresista Luz Salgado rechazó la actitud del presidente venezolano Nicolás Maduro de insistir con venir al Perú, luego de que el gobierno peruano le haya retirado la invitación a la Cumbre de las Américas.

“Para ingresar a nuestro país necesita un permiso. Ese permiso, ayer la premier Mercedes Aráoz lógicamente ha dicho que ni por los cielos, ni por la tierra, ni por ningún lado se va a atrever a venir, a menos que venga furtivamente y estaría entrando como un ladrón”, dijo Luz Salgado.

Salgado indicó que la actitud de Maduro y la respuesta del gobierno, “no son las mejores formas. Desde un principio debimos decirle a la OEA, aquí no llega el señor Maduro”.

“Han habido manifestaciones previas para que Maduro no venga, y creo que el gobierno ha sido forzado a hacer con esta última Cumbre un manifiesto en el que se le dice más claramente que queda desinvitado”, agregó Luz Salgado.

Comentó que, a diferencia con Venezuela, Cuba mantiene un statu quo desde hace años y ha sido aceptado por Estados Unidos y por la OEA. “Lo que no debe haber sido, sin embargo, Venezuela está próxima a convertirse en otra Cuba y ocurre frente a nuestros ojos”.

“Si en este momento nos toca el rol histórico de protestar para que Venezuela no se siga hundiendo, lo tenemos que hacer y respaldar”, señaló Luz Salgado.



Sin embargo, al inicio de los 90, varios militares venezolanos golpistas contra el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, se asilaron políticamente en Perú, situación que comentó Salgado:



“Haber previsto lo que [ el expresidente fallecido ] Hugo Chávez iba a ser con Venezuela, que no era re-inventarse las libertades y otorgar derecho y justicia, yéndose contra dos partidos históricos en Venezuela y que no habían resuelto los graves problemas. Haber previsto ese tipo de actitud que va a terminar con un tipo tan desquiciado como Maduro, yo creo que esto hubiera tenido que saltar”, indicó Luz Salgado.