Lourdes Flores: "No tengo referencia que haya recibido aportes de Camargo Correa"

Lourdes Flores negó que haya recibido aporte de la empresa brasileña Camargo Correo para la campaña del 2006, luego que el medio Hildebrant en sus trece revelara la comunicación en correos electrónicos en la que se indica un supuesto apoyo.

La líder del PPC dijo que está dispuesta a ir a la Fiscalía y la Comisión Lava Jato del Congreso, tras indicar que no conoce ni ha tenido ningún acercamiento con algún directivo de Camargo Correa.

El semanario reveló que tuvo acceso a correos electrónicos entre Marco de Moura Wanderly, exrepresentante de Camargo Correa en el Perú, y Carlos Fernando Namur directivo de Camargo Correa en Sao Paulo, en los que ambos discuten los detalles del financiamiento a dos agrupaciones políticas durante las elecciones del 2006, para Unidad Nacional y Perú Posible.

“La versión es tan esotérica que la verdad que es absolutamente falso, no tengo la menor idea de qué se trata. Es absolutamente falso . No tengo idea de quién es la gente de Camargo y Correa. No hemos tenido ningún contacto, no tengo referencia que se haya recibido aporte de Camargo y Correa”, dijo a Ideeleradio.

Iré a Fiscalía y Lava Jato

Lourdes ​Flores Nano subrayó que dentro de lo que razonablemente puede tener información, pues no estuvo a cargo de los aportes, nunca tuvo conocimiento de algún supuesto financiamiento a la campaña de Unidad Nacional de Camargo Correa.

Dijo que, iría la Fiscalía para aclarar en caso sea solicitado.

“Donde se nos cite vamos a ir, a la Fiscalía, por supuesto. Si se nos pregunta algo, uno tiene la obligación de brindar toda su información, eso es totalmente claro. Así es que como estoy absolutamente clara que no hay nada irregular, de todo aquello que haya que dar explicaciones, daré las explicaciones como corresponde”.

De la misma forma, sostuvo que su disposición para acudir a la comisión Lava Jato del Congreso.

“Y lo digo de una vez, porque el otro día di una declaración, como que yo quitaba cuerpo, y no es así. De todo lo que haya ocurrido en alguna campaña en la que yo haya participado, la cara y la responsabilidad la pongo yo absolutamente, porque sería el colmo que gente leal, de primera y con buena voluntad que podría haber ayudado termine siendo perturbada”, puntualizó.