Con la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19 empezará la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación previsto por el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, hay por lo menos dos puntos a resolver para garantizar el éxito de esta operación, de acuerdo con especialistas consultados por este medio.

El exministro de Salud Óscar Ugarte señaló que estos puntos clave están relacionados con la estrategia de comunicación que utilice el Gobierno. En tanto, consideró que la aplicación de las vacunas sería una tarea relativamente sencilla en el caso de la población incluida dentro de la primera fase, pues será fácil ubicarla dentro de sus centros de labores (hospitales, clínicas, comisarías, etc.).

Con respecto a los puntos pendientes, el primero es convencer a la gente de vacunarse, mediante información clara y accesible para los ciudadanos. “Según las encuestas, hay 40% de peruanos que no quiere vacunarse. Si no se vacuna ese porcentaje, no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, que solo se logra cuando se vacuna el 70% u 80% de la población”, dijo a gestion.pe.

Incluso estarían en riesgo las personas vacunadas, pues podrían volver a infectarse si la protección dura menos tiempo que el plazo estimado de 12 meses, advirtió el también exgerente central de Operaciones de Essalud. “No ha habido una campaña de información a favor de la vacuna, recién se va a empezar con ello, pero esto debió empezar hace rato”, expresó el exministro.

El segundo punto es lograr que la gente conozca y respete el cronograma de vacunación, pues así como hay personas que desconfían de las vacunas, también están quienes ansían recibirlas con la mayor rapidez posible. Por ello, será necesario que reciban un mensaje que les permita confiar en que serán vacunados oportunamente.

Una opinión similar manifestó Fernando Mejía, investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). “Perú tiene buena experiencia en vacunación, las personas clave son las enfermeras y ellas están muy preparadas para eso. Lo que hace falta es convencer al público. Va a ser clave la comunicación”, indicó a gestion.pe.

Las fases

Como lo ha señalado el presidente de la República, Francisco Sagasti, todos los habitantes del país (tanto peruanos como extranjeros) accederán a la vacuna, de acuerdo con las tres fases establecidas.

En la primera fase están contemplados el personal de salud público y privado, las FF.AA., la Policía, Bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y trabajadores de limpieza, estudiantes de la salud y miembros de las meses electorales.

Ugarte sostiene que con los lotes por llegar entre febrero y abril alcanzará para vacunar a toda esta población prioritaria, pues además de las primeras 300,000 recibidas el domingo, llegarían 700,000 este fin de semana, otras 500,000 a través de Covax Facility entre febrero y marzo, así como unas 450,000 de Pfizer en marzo y abril.

Con respecto al público objetivo de la primera fase de vacunación, Ugarte destacó que será necesario priorizar a los miembros de mesa, pues ellos deben de haber recibido ambas dosis 15 días antes del día de las elecciones, que es el 11 de abril. Es decir que hacia fines de marzo deberían estar inmunizados. Como parte de las vacunas correspondientes a la primera fase aún estarán llegando en abril, consideró que lo más sensato sería colocar al personal del Ejército o del Serenazgo después de los miembros de mesa.

En la segunda fase se contempla a los adultos mayores, personas con comorbilidades, comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y personas privadas de la libertad. El grupo de los presidiarios no estaba incluido en el plan presentado el 19 de enero por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Sin embargo, fue añadido mediante una resolución del Minsa publicada el 3 de febrero.

El último lunes por la noche, el gobierno aprobó un decreto supremo para evitar favorecimiento al momento de distribuir y aplicar estas vacunas, según lo anunció la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo.