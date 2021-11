El Gobierno colocó a las provincias de Virú (La Libertad), Huaura (Lima), Mariscal Nieto (Moquegua), Morropón (Piura), Sullana (Piura), Moyobamba (San Martín) y Chincha (Ica) en nivel de alerta alto (hasta ayer, solo estaban Chanchamayo, Chincha y Sullana).

Esto significa que -por ejemplo- la inmovilización social obligatoria para estas provincias será desde las 11 de la noche hasta las cuatro de la mañana; los aforos irán entre 40% a 60% en algunos casos, y otras actividades se mantienen restringidas (actividades en coliseos o estadios deportivos).

El resto de provincias (incluye Lima y Callao) se mantuvo en nivel de alerta moderado. En este grupo hay que destacar que el Gobierno ha dado algunos cambios en los aforos, incrementándolos incluso hasta llegar a 80% en algunos casos (ver tabla). Por ejemplo, hasta ayer centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamentos, tiendas en general y conglomerados, así como cines y artes escénicas, tenían permitido un aforo de 50%, ahora será de 80%.

En el caso de las tiendas, así como los restaurantes de menos de 200 metros cuadrados, tenían un aforo de 60%, pero este ahora sube a 80%.

En estadios, aun cuando se dan actividades en espacios abiertos, el aforo es de 30% (subió desde 20%).

Vacunados

Vacunarse contra el covid-19 no es obligatorio en el Perú, sin embargo, a partir del 15 de diciembre, toda empresa con más de 10 trabajadores solo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan sus dosis completas de vacunación (Decreto Supremo 168-2021-PCM).

Al respecto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que darle cumplimiento a esta disposición está en manos de los empleadores. “Esto va a ser responsabilidad de empleador, tenemos tiempo para que se vayan a vacunar los trabajadores que no lo han hecho, y todos juntos vamos a avanzar en esta dirección (...). A algunos les parecerá que invadimos sus libertades, pero antes que la libertad individual está el derecho de todos”, dijo en Latina.

Para Jorge Toyama, abogado laboralista, hay algunos puntos que faltan precisar y que podrían ser un riesgo. Comentó, por ejemplo, que no se ha definido qué sucederá con el trabajador que no se quiera vacunar. Es decir, ¿se irá de licencia sin goce de haber o el Gobierno va a plantear que la compañía le pague aun si no labora (licencia con goce de haber)?, cuestionó.

“¿Qué hacemos con quien no se quiere vacunar? Si la opción del Estado es obligarlo, entonces vamos por una licencia automática sin goce de haber. (...) Porque si una persona no se quiere vacunar, la empresa no tendría que asumir esto. Por eso, falta algún reglamento que haga las aclaraciones”, anotó.

Lugares cerrados

Otro tema considerado en el DS es que a partir del 15 de diciembre, en los cuatro niveles de alerta, los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados -como centros comerciales, restaurantes, gimnasios, entre otros- tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra el covid-19, además de usar mascarilla de manera permanente.

Esta medida llega justamente en medio de la campaña navideña. El ministro Cevallos indicó que ya no solo se puede trabajar con el tema de aforos (ver página 13), si los que ingresan no tienen sus dosis completas. “Queremos incentivar la vacunación, estamos dando dos semanas para que se adecuen”, indicó.

Transporte y viajes

Las medidas también ponen la mira sobre los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como sobre los choferes que brindan servicios de delivery. A partir del 15 de diciembre, estos solo podrán operar si acreditan sus dosis completas de vacunación.

En tanto, entrará en vigencia la medida anunciada a mediados de octubre (DS 163-2021-PCM), que estableció que los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 45 años, en los cuatro niveles de alerta, solo podrán abordar si acreditan sus dosis completas de vacunación contra el coronavirus a partir del 15 de noviembre, es decir, desde hoy.

Minsa: “Ojalá otros sigan ejemplo de Gamarra”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, opinó sobre la disposición de exigir la vacunación completa contra el coronavirus a las personas que deseen ingresar al emporio de Gamarra, tal como lo anunció el alcalde de La Victoria Luis Gutiérrez Salvatierra.

“Me parece muy bien y ojalá los otros municipios sigan este ejemplo y podamos avanzar en un control social. El problema es que no basta con la ordenanza, necesitamos trabajar mucho sobre nuestra población para que se genere una mayor conciencia”, precisó en entrevista a Latina.

Cevallos indicó que no se trata de “obligar a nadie a vacunarse”. Pero puso énfasis en la importancia de estar inmunizado. “Asumir que necesitamos vacunarnos si queremos socializar. Si quiero ir a Gamarra, donde voy a estar en contacto con mucha gente, pues tengo que estar vacunado”, aseveró.