Aunque la decisión de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se dio a conocer a finales de octubre (inicialmente, se había previsto solo para adultos mayores), ya se registran algunos avances. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que a la fecha (al 10 de enero) ya se han aplicado cerca de 5.2 millones de dosis de refuerzo en el país.

Sin embargo, el avance no es homogéneo entre todas las regiones del país. Según el Observatorio de Vacunas del Consejo Privado de Competitividad (CPC), en alianza con Apoyo Consultoría, con data del Gobierno (al 11 de enero), en seis regiones ya más del 20% de su población logró recibir la dosis de refuerzo. Estas son: Ica, que lidera con un 28.65% de su población con tres dosis; seguida de Lima, Áncash, La Libertad, Arequipa y Moquegua (ver tabla).

En tanto, al final de la “tabla” se encuentran Puno, Madre de Dios y Ayacucho, con solo 3.53%, 6.42% y 8.57% de su población, respectivamente, vacunada con la dosis de refuerzo.

Hay que mencionar que Puno, la región más rezagada hasta ahora en la aplicación de tres dosis, está en el grupo de vulnerabilidad alta, en términos de pobreza, lo que le da una desventaja aún mayor frente a la tercera ola de contagios.

Es más, esta región incluso es la que registra un mayor porcentaje de personas mayores de 12 años sin sus dos dosis completas.

Por grupo etario

El ministro de Salud resaltó que un porcentaje importante de los vacunados con sus tres dosis corresponde a los mayores de 50 años (considerando que se empezó con este grupo la aplicación). Aún así para acelerar el ritmo se tomó la decisión de exigir la tercera dosis para ingresar a locales cerrados (ver pág. 2).

¿Cuál es el avance actual por edades? Al 11 de enero, más del 50% de las personas en los grupos de 60 a 69 años y los de 70 años a más ya tienen sus tres dosis aplicadas. Pero en los grupos de 50 a 54 años y de 55 a 59 años, solo el 30.52% y 35.50%, respectivamente, de esta población tiene su refuerzo.

“Todavía el conjunto total de la población que debería vacunarse (con tres dosis) no lo ha hecho. Esto se debe a dos razones: hay un exceso de confianza en la población que no debemos dejar que se desarrolle; y además, como se aceleró la vacunación en los últimos meses, hay una gran cantidad de población que no completa los tres meses (de espera) para acceder a la dosis de refuerzo. Esperamos que en las próximas semanas esto se vaya corrigiendo”, refirió Cevallos.

Las dos dosis incompletas

Si bien hay avances en la aplicación de hasta una tercera dosis contra el covid-19, es necesario mirar a aquellas zonas donde ni se ha completado la vacunación con las dos primeras dosis.

Según el Observatorio de Vacunas, cinco regiones tienen a más del 30% de su población mayor de 12 años aún con dosis incompletas (dos dosis): Puno, Madre de Dios, Loreto, Ucayali y Ayacucho. Es Puno la región más rezagada con el 44.71% de su población con su vacuna contra el coronavirus incompleta.

Si se revisa en detalle, se registran 31 provincias en el país donde más del 40% de su población no ha logrado completar hasta ahora (al 11 de enero) sus dosis. Tarata (Tacna), Candarave (Tacna), Datem del Marañón (Loreto), Condorcanqui (Amazonas) Carabaya (Puno) y Atalaya (Ucayali) incluso tienen a más del 60% sin sus dos dosis.