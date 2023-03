Lima se convertirá en la sede de la III Reunión Mundial de Sociedades de Derecho Internacional los días jueves 23 y viernes 24 de marzo. El evento es organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), la Global Network for Societes International Law y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática del Perú.

Mediante un comunicado de la entidad que preside el exministro Óscar Maurtua, se detalló que el evento se hará bajo la modalidad de participación presencial y virtual y tendrá la participación de los representantes de las principales sociedades de derecho internacional del mundo, como la American Society of International Law, la Chinese Society of International Law, la French Society of International Law, entre otras.

Además, se anunció que en el encuentro se tocarán temas de interés actual como la gobernabilidad y democracia, el derecho y el ciberespacio, el cambio climático y el desarrollo sostenible, el derecho internacional humanitario, el arbitraje internacional y otros asuntos de relevancia jurídica.

“Gracias a la concurrencia de importantes juristas, académicos y funcionarios Internacionales en nuestro país, se podrán abordar diversos ejes temáticos de gran trascendencia para la comunidad internacional, siendo el objetivo de esta reunión la adopción de una Declaración Final que contenga los principales aportes que los renombrados invitados formularán durante el evento”, señaló la SPDI.

En esa línea, destacó que la sociedades nacionales de derecho internacional que participen, tendrán un rol significativo como actores académicos especializados en el estudio de esta rama jurídica.

Finalmente, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional acotó que la cita contará con la presencia de 100 profesiones y otros 200 que se conectarán de manera virtual.

