Leslie Urteaga, ministra de Cultura, indicó que se encuentra en Cusco a la espera de que se levanten las medidas de fuerza para iniciar el diálogo con los representantes de los gremios. Esto a raíz de las protestas que se registraron en la región tras la venta de boletos virtuales a Machu Picchu en Joinnus.

“Dijimos hace unos días que se instalaba la mesa de diálogo siempre que las actividades se estén desarrollando con normalidad. Eso no ha sucedido. Los trenes no están funcionando, los negocios no están abiertos”, mencionó para RPP.

La titular de Cultura resaltó que la cartera sí está dispuesta a conversar con la población de Machu Picchu, siempre y cuando existan condiciones para llevar a cabo un diálogo sincero y pacífico.

Mincetur se pronuncia ante mesa de diálogo

A través de redes sociales, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio del Ambiente publicaron un comunicado dando a conocer su postura frente a los últimos acontecimientos en Cusco.

“El pasado domingo 28 se acordó instalar una Mesa de Trabajo y Diálogo en Machu Picchu, siempre y cuando las actividades se estén desarrollando con normalidad. Lamentamos que esta situación no se haya cumplido (...) El gobierno reitera su plena disposición para continuar con el diálogo y recuerda que la toma y bloqueo de vías está drásticamente sancionada por ley”, indica.

Mincetur se pronuncia ante huelga de Machu Picchu. Foto: X

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.