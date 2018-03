Lava Jato: Escucha aquí el audio del interrogatorio a PPK

El último viernes 16, a las 9:47 a.m., la comisión Lava Jato del Congreso inició el interrogatorio al presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno.

En la sesión se indagó durante siete horas sobre las relaciones contractuales del presidente Kuczynski con las empresas del Grupo Odebrecht en el pasado.

Ayer, la comisión Lava Jato aprobó por mayoría publicar la transcripción del interrogatorio. Esta puede ser leída en este enlace .

Además, hoy fue divulgado para descarga en el portal Gato Encerrado el audio de las siete horas de interrogatorio (escuchar al final de la nota).

Sobre la reunión con el grupo parlamentario, PPK dijo que contestó todas las preguntas que le fueron formuladas, pero los congresistas de oposición se han mostrado insatisfechos.

El abogado del presidente Gonzalo del Río dijo sentirse confiado con las respuestas de Kuczynski ya que fueron “convincentes”. Enterado de que la comisión Lava Jato decidió publicar el acta, Del Río señaló que la reserva en esa comisión no tiene sentido.

“La reserva de esta investigación es una que no tiene sentido, desde el momento en que todo se filtra a mí no me extraña que no se decida ahora. Ya desclasificaron un documento que no tenían capacidad”, declaró ayer el abogado en Canal N.

El material del audio será valorado por los congresistas que este jueves votarán en el debate de vacancia presidencial contra Kuczynski. El congresista García Belaúnde, por ejemplo, señaló ayer que se pondría en evidencia las preguntas que no había contestado, pues el presidente se "cuidó mucho" en sus respuestas.