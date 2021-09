Respecto a la situación del Corredor Minero del Sur, en donde ya hay 19 días de bloqueo en contra de la minera Las Bambas, Baltazar Lantarón Núñez, gobernador regional de Apurimac, indicó, en una entrevista para RPP, que las protestas no tienen sustento y que perjudican el desarrollo de su región.

“Yo llamo a un acto de solidaridad a los hermanos de Chumbivilcas (Cusco) a que tomen en cuenta que no pueden perjudicar el desarrollo económico y social de la región. No es posible que se paralice y se tomen las vías de comunicación, si no sale el mineral no se pueden percibir los beneficios de la explotación minera”, manifestó para RPP.

Cuando se les consultó sobre las acciones para generar consenso, Lantarón señaló que el Estado debe poner la norma por delante de las personas, pues las peticiones que hacen desde Chumbivilcas no son las adecuadas.

La minera comunicó la paralización de sus operaciones debido a las manifestaciones, respecto a ello, el gobernador indicó que se ha formado cuatro mesas temáticas y cada una con sus puntos de agenda, pero que, sin embargo, la actividades deberían continuar y se debe dar una solución inmediatamente.

“Desde los gobiernos locales, provinciales y regional levantamos una voz de protesta frente a esta acción y esperamos que el ejecutivo tome también las medidas que la ley le otorga inmediatamente. Están (Chumbivilcas) a 200 kilómetros de la explotación minera Las Bambas, nosotros tenemos algunas provincias y distritos cercanos como la de Grau que no son parte de la afectación de la empresa minera, y que por lo tanto no tienen preferencias contractuales, ni canon. Tenemos que poner la ley por delante”, afirmó.

Gobierno hizo llamado al consenso

Miembros del Ejecutivo sostuvieron una reunión con representantes de la empresa Las Bambas en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo fue buscar una solución que permita restablecer la paz en la zona de las comunidades campesinas del Corredor Vial del Sur.

En el encuentro, en el que participaron representantes del Ministerio de Energía y Minas y de la PCM, la empresa expresó su compromiso de formular y presentar una nueva propuesta que permita satisfacer las demandas de las comunidades campesinas involucradas en dicho conflicto social. Esto en el marco de la rentabilidad social que forma parte de la nueva política que promueve el Gobierno nacional.

La Presidencia del Consejo de Ministros saluda la predisposición de la empresa minera de aceptar el llamado hecho por el Poder Ejecutivo para lograr la meta de llegar a soluciones y consensos, cuanto antes y en colaboración con las comunidades campesinas y el Gobierno.