Víctor Echandía, director del Hospital Regional de Lambayeque, comentó que es responsabilidad de las autoridades locales la apertura de la playas.

“Depende del Municipio justamente hemos conversamos con el alcalde de Pimentel y este no es ha manifestado que es casi imposible evitar que la gente vaya a las playas”, dijo en RPP Noticias.

En ese sentido, dijo que se está tratando de hacer una campaña para que la población no vaya a la playa de forma masiva para que no asista mucha gente. No obstante, reconoce que ello es difícil.

“Se está planteado a la autoridad regional que se restrinja el uso de las playas los sábados y domingo, pero es difícil porque los fines de semanas arriban a playa gente de fuera de Chiclayo. Por ello se está recomendado que estén dispersos y que solo sea por 2 o 3 horas las visitas a las playas”, acotó.

Mencionó que está medida va a demanda mucho esfuerzo. En ese sentido, dijo que se están trabajando en normas de supervisión para los restaurantes colindantes a las playas a fin de evitar de que se conviertan en focos de contagio del COVID-19.