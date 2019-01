Muñoz anuncia que “probablemente” se hará auditoría a gestión de Castañeda

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que “probablemente” se realizará una auditoría a la gestión de su antecesor en el cargo, Luis Castañeda Lossio, pues aclaró que “no va a barrer para poder las cosas debajo de la alfombra”.



“Nosotros hemos abierto las puertas a la Contraloría, probablemente vamos a tener una auditoría en los próximos meses, eso se va a hacer en paralelo, y yo voy a seguir haciendo mi trabajo, no voy a perder el foco de mi trabajo”, expresó el burgomaestre.

Muñoz remarcó que uno de los primeros temas que se investigará son los puentes Junín y Leoncio Prado, los cuales son actualmente construidos en la Vía Expresa de Paseo de la República.

“Hay que ponerle ojo a los puentes de la Vía Expresa, porque hay situaciones que no son muy claras. Para comenzar, cuando tú pasas por toda la Vía Expresa, todos los puentes, absolutamente todos, se apoyan en tierra, estos dos puentes son los primeros que no se apoyan en tierra y que, para poder darles soporte a estos puentes, se han utilizado estos arcos amarillos. Lo primero que me han dicho los técnicos es que lo más seguro para poder sostener estos puentes no son los arcos, sino los tirantes, no se quisieron hacer tirantes, se quisieron hacer los arcos”, afirmó.

Además, señaló que tiene “sospechas” de que los arcos “no están correctamente bien hechos”, por lo que en los próximos días tendrá una opinión técnica para determinar si son o no seguros los puentes.

El alcalde de Lima indicó que ambos puentes son construidos con 80% metal y 20% concreto, pero remarcó que “si el metal no está bien soldado o bien trabajado y si tenemos una falla estructural en alguno de los arcos, se puede caer en cualquier momento”.