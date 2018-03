Jorge Barata: Fiscalía busca ampliar los casos en que será colaborador eficaz

Carlos Hinostroza Sánchez



El extitular de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, podría convertirse en una piedra en el zapato para varios políticos peruanos, involucrados en el caso Lava Jato.

El equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato inició conversaciones con la defensa del empresario brasileño para que este amplíe su primera declaración, dada en enero del 2017, y se añadan nuevos casos, como los de PPK.

Fuentes de la Fiscalía explicaron a Gestión que Hamilton Castro, coordinador del equipo especial, busca que Barata esclarezca en su testimonial los pagos de dinero realizados por Odebrecht a las empresas vinculadas a Kuczynski.

También se le solicitará que declare sobre otros casos vinculados a políticos peruanos como, por ejemplo, Susana Villarán y Félix Moreno.

Hasta la fecha, Barata ha testificado ante Hamilton Castro, en calidad de aspirante a colaborador eficaz, por dos casos: Interoceánica y Vía Evitamiento del Cusco.

En Brasil, el empresario contó al fiscal Castro detalles sobre otros casos, como el Metro de Lima y la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.

La fuente indicó a este diario que las conversaciones con los abogados de Barata están avanzadas, por lo que el acuerdo podría estar cerrado antes de abril.



“Si se logra el acuerdo con Barata, el proceso sigue adelante, sino se cierra la colaboración eficaz hasta donde se llegó y se acudirá ante un juez para que la apruebe”, dijo la fuente.

En caso que se apruebe la colaboración eficaz de Barata, hay la posibilidad de que el empresario siga dando información en otros temas, pero en calidad de testigo.



En enero pasado, Castro indicó ante la prensa que esperaba cerrar el acuerdo con el empresario brasileño a fines de marzo.

Al igual que el Congreso, el equipo del fiscal Castro analiza las transferencias de dinero realizadas desde las empresas de Odebrecht a First Capital y Westfield, firmas vinculadas a PPK.



La fuente explicó que la Fiscalía ha tomado el informe de la UIF, que da cuenta de estos pagos, como insumo, y que se está corroborando con nuevos elementos.

De acuerdo al informe de la UIF, durante el periodo del 2004 al 2017, los consorcios vinculados a Odebrecht transfirieron US$ 4.9 millones a First Capital y US$ 1.8 millones a Westfield.



El consorcio que transfirió mayor cantidad de dinero fue H2Olmos S.A. Depositó US$ 2.2 millones a las cuentas de First Capital.

La Fiscalía citó para hoy a la secretaria del despacho presidencial, Gloria Kisic, quien deberá responder por el depósito de US$ 2 millones a su cuenta del BCP.

