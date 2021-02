Josef Vallejos, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es el primer médico vacunado con una de las 300,000 dosis de Sinopharm, según informó RPP Noticias.

En una publicación de Twitter, el nosocomio indicó que junto al profesional de la salud también fueron inmunizados el jefe del servicio de Emergencia, doctor Adrián Rodríguez, el doctor Mario Candiotti, médico intensivista y la licenciada Martina Obando, fueron los tres primeros trabajadores de primera línea que se han vacunado contra el COVID-19 en el país.

De esta manera con la llegada de las primeras vacunas de Sinopharm al Perú se comenzó con la primera fase del proceso de inmunización, según como se indica en el Padrón de Vacunación contra el coronavirus.

En primer lugar, serán vacunados los intensivistas y profesionales de la salud que atiende en el área COVID.

Luego, se continuará con todo el personal de salud pública y privada. La ministra de Salud pidió ser una de las últimas personas en recibir la dosis del laboratorio Sinopharm.

También están comprendidos en esta primera etapa personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, Bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, estudiantes de la salud, y miembros de las mesas electorales.

El último domingo 7 de febrero aterrizó en nuestro país el avión con las 300,000 dosis del primer lote de vacunas contra el COVID-19 de Sinopharm. Se tiene previsto que el domingo 14 lleguen 700,000 dosis adicionales.

“ Muy complacido [de vacunarme] sabiendo que es un día que marca en la medicina peruana. Soy médico intensivista, jefe de UCI del hospital. Un grupo del hospital Loayza ha sido elegido como el primero para la vacunación de una manera simbólica. Fui vacunado hace aproximadamente 15 minutos. No hay ninguna manifestación tipo de dolor o mareo, nada . Es lo normal que uno puede sufrir cuando se le da un pinchazo por la vacunación”, contó el galeno a RPP Noticias.

Agregó que casi el 100% de los médicos aceptan la vacuna. “En esta circunstancias tenemos la suerte de tener esta vacuna que nos otorga la esperanza en el futuro”. Igualmente pidió al personal médico a continuar cuidándose para evitar la enfermedad.

“Los intensivistas no hemos sido ajenos al miedo incluso muchos colegas viven en hospedajes para evitar impactar a sus familias. No tenemos la cantidad necesaria de intensivistas, pero estamos saliendo adelante”, subrayó.

El galeno también pidió a la población a no tener miedo y inmunizarse. “Sentimos que estamos perdiendo -por momento- la batalla, pero la vacuna nos va a permitir tener una herramienta más para luchar contra un virus que es devastador. Por eso instó a la población a vacunarse y a no tener miedo, ya que este es un instrumento no es nuevo, la vacunación se ha dado desde hace años”.

