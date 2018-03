Jefa de la Sunedu se aferra al cargo: “No renunciaré ya que no he plagiado”

Pese a que desde el Ministerio de Educación (Minedu) se pidió que dé un paso al costado en la jefatura de la Sunedu ante las acusaciones de presunto plagio, Flor Luna Victoria aseguró que no se aferra al cargo, pero no dará un pasó al costad porque es “inocente” de un presunto plagio.

“Yo puedo renunciar inmediatamente, no tengo ningún problema porque no me aferró al cargo. Lo que quiero es que se demuestre que esas acusaciones son falsas. No he plagiado porque no soy autora de ese ensayo que ha sido presentado en una revista de Tabasco, en México”, indicó a Canal N.

Agregó que fue asesora del citado ensayo, por lo que la autora de la publicación la colocó como si fuera la otra coautora dado que no había un rubro de “asesora de tesis”.

“Por eso se colocó como coautor, pero no es de mi autoría. No es mi ensayo. No he plagiado en ningún momento”, advirtió la funcionaria.

A reglón seguido acusó de plagio a la exjefa del Sunedu, Lorena Masías. “Si revisan los trabajos de investigación como la de Lorena Masías, se nota similitudes. Al final vamos a ver que tiene el 78% de similitudes, entonces estamos ante un plagio”, apuntó.

En esa línea consideró que la Comisión Directiva que pide su renuncia, debió pedir también la separación de Masías. “Tengo el informe de Concytec donde todos mis trabajos de investigación están bien hechos”, argumentó.

"Puedo renunciar hoy o más tarde, pero renunciaré cuando termine el debido proceso", finalizó.