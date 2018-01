Ipsos: 37% cree que Kenji Fujimori postulará el 2021 con su propio partido; 43% no lo cree

Todavía no. Según la última encuesta de Ipsos, el 43% cree que el legislador Kenji Fujimori no debería presentarse en las siguientes elecciones presidenciales.

Esta cifra se contrapesa con el 37% que creen que Kenji Fujimori se presentará como candidato en las elecciones del 2021, pero con su propio partido, según la encuesta aplicada entre el miércoles 10 y el viernes 12 de enero.

En tanto, el 21% considera que Kenji postulará como candidato de Fuerza Popular; y el 11% cree que volverá a postular como congresista.

En cuanto a las preferencias electorales, Kenji se ubica en el tercer lugar con 12%, por debajo de su hermana Keiko Fujimori, con 20%, y Julio Guzmán con 13%. Por detrás del menor de los Fujimori se encuentran Verónika Mendoza (8%) y Alfredo Barnechea (5%).

Vacancia

Por otro lado, el proceso disciplinario abierto a Kenji Fujimori tras haber votado en contra de la vacancia presidencial, en posición contraria a su partido, ha registrado las siguientes reacciones:

El 55% está informado del hecho, mientras el 44% no lo está.



Del total informado, la mayoría (38%) cree que Fuerza Popular no debería hacer nada con respecto a la medida disciplinaria contra Kenji y otros nueve congresistas. Estos han manifestado haberse sentido excluidos.



El 24% considera que debe haber una amonestación verbal, el 18% considera la expulsión del partido, y el 15% suspenderlos del partido.



El no haber votado en línea con su partido, ha generado que el 26% esté de acuerdo en que Kenji y los 9 congresistas debieron votar como acordó su partido.



En tanto, un mayoritario 69% cree que esos congresistas son libres de votar como desean.