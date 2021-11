Perú







IPIGP: La nueva refinería de Talara no es viable sin el oleoducto y los lotes de la selva “La nueva refinería no podrá funcionar porque no recibirá suficiente petróleo. Necesitará 95,000 mil barriles diarios, el 70% o más de crudo pesado, pero no podrá obtenerlo de la selva porque esta se encuentra paralizada”, señaló Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP).