Cerca de 170,000 estudiantes de institutos privados han dejado de estudiar debido a la crisis causada por el COVID-19, ha alertado esta semana la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiste Perú).

En diálogo con Gestión.pe, el presidente de dicha asociación, Julio Cárdenas, señaló que dicha realidad también ha repercutido en los mismos institutos, puesto que han cerrado sus puertas ante la falta de ingresos, en este caso, el ingreso que obtiene por las pensiones de los alumnos.

Explicó que en el país existían entre 450 y 460 colegios privados, de las cuales más del 90% eran calificados como pequeñas empresas ante la Sunat. De este modo, dijo que a la fecha unos 100 institutos pequeños dejaron de operar en el mercado.

“Son institutos pequeños que normalmente tienen entre 200 y 400, máximo 500 estudiantes. (…) Normalmente una institución educativa no puede operar a pérdida por mucho tiempo, por lo menos lo que necesitan es equilibrar ingresos con gastos, y lamentablemente la deserción ha sido tan alta que eso está afectando la sostenibilidad de estas instituciones educativas. En ese escenario, prefieren no operar y esperar a que la situación mejore”, sostuvo.

De igual manera, indicó que otros institutos evalúan la posibilidad de fusionarse para así poder sobrevivir en el mercado. En esa línea, indicó que esta posibilidad se podrá observar con mayor detalle a fines de octubre, cuando todos los institutos ya hayan empezado las clases del segundo semestre.

Y es que según precisó, antes de la pandemia el segundo semestre académico empezaba entre agosto y setiembre, pero a raíz de las restricciones por el coronavirus, ahora ha empezado entre setiembre y octubre.

Mantendrán clases virtuales

A diferencia de las universidades y colegios, los institutos continuarán con las clases virtuales, indica Cárdenas, al precisar que algunos talleres se habían empezado a brindar de manera física, pero no tuvo la acogida que se esperaba.

“Muchos de estos chicos o los mismos padres no desean que sus hijos vayan a clases presenciales porque no solo se pone en riesgo la salud del estudiante, también de las familias y mientras no se pueda disponer de una vacuna, no creemos que vaya a tener mucha aceptación las clases presenciales”, sostuvo.

Indicó que las clases virtuales se mantendrían hasta julio del 2021, fecha en la que ya podría estar en Perú la vacuna contra el coronavirus.

“Sí mantendremos las clases virtuales, es la recomendación que estamos brindando. La salud es lo primero y no se encuentra hasta ahora una seguridad de un tratamiento contra el coronavirus. Hay familias donde aparentemente todos han sido asintomáticos y otras familias donde han fallecido varios integrantes”, explicó.

Respecto a las pensiones, indicó que el promedio en el país se ubica entre S/ 450 y S/ 500, y así se mantendrán durante lo que resta el año y el próximo.

“Es difícil que se pueda mover (la pensión) en las condiciones en la que nos encontramos. La decisión la toma cada institución educativa”, sostuvo.