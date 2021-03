Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, adelantó que el Instituto Nacional de Salud (INS) ha pedido a la Universidad Peruana Cayetano Heredia -responsable del ensayo clínico de las vacunas Sinopharm- que acelere la elaboración del informe final de este estudio, tras la información dada a conocer por el periodista Beto Ortiz, respecto a que la vacuna tendría una eficacia de 33% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11.5% para la cepa de Beijing.

Cabe precisar que la doctora Coralith García, nueva investigadora principal del ensayo clínico de UPCH, indicó –ayer– que tendrán el resultado de efectividad -en el marco del estudio que sigue desarrollándose-en aproximadamente ocho semanas.

“(El documento presentado por el periodista Ortiz, ¿es real?) En principio no hemos visto el documento. Lo que sabemos, por la información pública, es que es un documento incompleto. Es lo que han señalado las personas de Cayetano y como documento incompleto no pueden ser analizado. Usted sabe que los ensayos clínicos se realizan de manera estudios de carácter integral, por lo que no se puede ver una cifra aislada. Nosotros estamos bastante indignados porque se desinforma a la opinión pública”, dijo en RPP Noticias.

Agregó que el único antídoto contra la enfermedad, es la vacuna. “Evidentemente como toda vacuna tiene un margen mínimo de no eficacia, en el sentido de que no van a contraer la enfermedad, un porcentaje podría contraerla, pero su efecto va ser absolutamente mínimo. Al igual que la vacuna de influenza”.

Al ser consultada si desde el Gobierno, se puede garantizar que las vacunas de Sinopharm tienen un 79.3% de eficacia, evitó responder a la interrogante y dijo que cuando se compró estas vacunas se hizo basado en los resultados de “varios estudios”.

“Cuando adquirimos las vacunas de Sinopharm, lo hicimos basados en varios estudios, pero en particular un estudio completo de ensayo clínico realizado en los Emiratos Árabes Unidos y el grado de eficacia que reporta el estudio es de 79.3%. Con posterioridad, otros países basados también es los resultados de este ensayo clínico han adquirido igual que el Perú. Han sido adquiridas el 6 de enero cuando ya estaban certificadas por China, posteriormente han sido adquiridas por Hungría, Argentina. Me parece que un periodista basado en un estudio incompleto se atreva a desinformar a la ciudadanía”, acotó.

Recordó que el acuerdo marco con Sinopharm es para la compra de hasta 38 millones de dosis y se han adquirido hasta el momento 1 millón de dosis, que llegaron en dos lotes.

“En el momento que se adquirieron no contaba con los estudios de la FDA o de la UE, pero se contaban con otros estudios. Estamos hablando de vacunas de emergencia y las vacunas se respaldan en los ensayos clínicos y con la certificación de los países que se elaboran. Ese es el marco de sustento en la que compraron las vacunas. Hay revistas especializadas como de Lancet que también reportan efectividad incluso en segunda fase. A nosotros nos preocupa que se quiera desinformar a la ciudadanía”, añadió.

Ante ello, dijo que -en relación al ensayo clínico de la UPCH y UNMS- el último viernes, el INS se ha dirigido a la UPCH para pedirles que aceleren en la elaboración del informe final de todo el ensayo clínico .

“En relación del informe completo del ensayos clínico, el INS ha enviado un comunicado a la UPCH para pedirle que aceleren la elaboración del informe final de todo el ensayo clínico. Por otro lado, el Minjus y la PCM, tomará acciones legales, en estos días”, puntualizó.

Al ser consulta respecto a una investigación periodística que da cuenta que la vacuna de Sinopharm no tuvo el registro sanitario condicional al momento de su arribo al país –requisito para su importación y uso– la primera ministra titubeo en su respuesta y dijo “que no tenía el término exacto de la autorización otorgada”

“Nosotros, para adquirirla y que vacunas ingresen, tuvimos un registro sanitario de emergencia, que es condicional, (que) venció el 28 de febrero, pero se vuelve actualizar en el momento que se confirmen otro lote de vacunas que va a llegar. No hay problemas para garantizar una mejor información, le hemos pedido a Sinopharm que nos transfiera mayor información a la de enero”.

“(¿Entonces, las vacunas de Sinopharm tenía el registro sanitario condicional y no una autorización excepcional de importación?) Tuvo el registro condicional y de emergencia obviamente es excepcional. Lamentablemente no tengo acá exactamente el termino en la que se emitió. No tengo el papel de Digemid, pero (le) voy hacer llegar para que vea el tipo de registro que se le dio a Sinopharm en su oportunidad, la misma que fue publicada en El Peruano”, mencionó.

Agregó que están en plena negociaciones para el arribo de 2 millones de dosis en marzo y otros 3 millones para el mes de abril de vacunas de Sinopaharm. “Obviamente nos tienen que enviar información actualizada y nosotros emitir el registro condicional, pagarlas, para su llegada al país”.