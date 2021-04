El Instituto Nacional de Salud (INS), entidad del Ministerio de salud (Minsa), advirtió de los riesgos de automedicarse con corticoides (dexametasona, prednisona, hidrocortisona, etc.) para controlar los primeros síntomas del coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado, el INS indicó que, según últimos estudios, el uso de corticoides en la primera semana de enfermedad podría agravar el cuadro médico, asociándose incluso a más casos de fallecimiento.

“Los informes médicos son respaldados por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y revistas como The Lancet, The New England Journal of Medicine, IDSA (Infectious Diseases Society of America), entre otras”, señaló el INS en su pronunciamiento.

La entidad precisó que en los informes se indica que si bien el uso de corticoides mejora la condición de pacientes graves con asistencia de oxígeno, no ocurre lo mismo en pacientes con cuadro leve, quienes podrían agravar su situación en pocos días y aumentar el riesgo de compromiso pulmonar y mortalidad.

El INS aseguró que el resultado del estudio Recovery se alcanzó tras analizar a 6425 pacientes con COVID-19 en diferentes etapas: un grupo con síntomas leves de la enfermedad, otro con oxígeno y un último con la enfermedad avanzada en ventilación mecánica.

“Aunque el uso de corticoides es recomendado en el tratamiento de otras enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, su utilización y monitoreo debe ser prescrita por un médico especialista”, indicó el médico infectólogo del INS Luis Pampa.

Asimismo, manifestó que solo el médico especialista tratante puede autorizar el uso de los corticoides, hacer seguimiento estricto de su dosis y alertar de posibles reacciones adversas.

“Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o secreción nasal, el paciente debe aislarse y monitorear su saturación de oxígeno (>95%). De agravarse su situación, debe acudir a un especialista para seguir un seguimiento adecuado” alertó.