Tras la revisión de los precios de 75 medicamentos en siete países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú), se obtuvo que el precio en Perú es 53% menor que el promedio de la región, reveló un estudio de Ipsos del 2021.

Así, se obtuvo que las medicinas en el país tenían un precio promedio de US$ 4.1, mientras que en la región ascendió a US$ 8.8. En detalle, el análisis recayó en 28 medicamentos innovadores, 24 genéricos de marca y 23 genéricos puros o común (denominación común internacional -DCI); además, 36 medicamentos son para tratar enfermedades crónicas y 39 para enfermedades agudas.

Tipo de dolencia

El precio promedio de los medicamentos para enfermedades crónicas en el Perú fue US$ 3.4, esto es 60% por debajo del promedio de Latinoamérica (US$ 8.5). Si se revisa por países, el resultado peruano está por debajo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México; pero por encima de Ecuador (US$ 0.8).

En el caso de los medicamentos para enfermedades agudas, el precio se eleva a US$ 4.8 en promedio, 47% menos que el promedio de la región; pero superior al resultado de Ecuador (US$ 4.00).

Por ejemplo, para enfermedades respiratorias, el precio promedio de las medicinas en Perú llega a US$ 5.6, 38% menos que el promedio de la región (US$ 9). Según el análisis de Ipsos, los medicamentos de mayor precio para este tipo de enfermedades se encuentran en Chile (US$ 13.9).

Por medicamentos

En cuanto a los precios de los medicamentos genéricos (DCI), se muestra que en el Perú llegan a los US$ 1.4 en promedio; y según Ipsos, eso significa 68% menos que el promedio de Latinoamérica. De hecho, el único país con un precio es Ecuador (US$1).

“Si bien los genéricos puros son las medicinas más baratas, sus precios se van equiparando lentamente a los del resto de países”, se menciona en el informe. Por ejemplo, en la medición del 2020, los genéricos eran 70% más baratos que el promedio de la región.