¿Cómo presentar un reclamo en Indecopi?

Como consumidor tenemos el derecho de reclamar sobre un determinado bien o servicio del cual no estamos conformes, puesto que invertimos dinero en él. En tanto, los proveedores de dichos bienes y servicios están obligados a cumplir con el 100% de lo ofrecido.

Si usted realiza una compra debe asegurarse que le den un comprobante de pago en el cual figure el detalle de lo consumido; asimismo, debe guardar el voucher por un tiempo prudente. En caso tenga que hacer un reclamo, hágalo primero con el mismo proveedor y trate de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un pacto, acuda a Indecopi.

Se sugiere agotar un diálogo con la empresa y, de no llegar a un acuerdo, tiene la opción de llenar su Libro de Reclamaciones virtual o físico. El proveedor tendrá un plazo de 30 días calendario para atender su reclamo. Si está de acuerdo con su respuesta, su trámite termina en ese momento.

En cambio, si no desea escucharlo, no le dan una respuesta o esta no le satisface, podrá hacer su reclamo ante Indecopi, el ente regulador que protege a los consumidores frente a la adquisición de productos y servicios en general.

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROTEGE INDECOPI

Servicios bancarios, financieros y seguros

Equipos de telecomunicaciones

Transporte aéreo, terrestre y fluvial de pasajeros

Electrodomésticos y servicio técnico

Servicios educativos privados y artículos de educación

Servicios turísticos

Diversión y espectáculos

Alimentos

Hoteles y restaurantes

Automóviles, accesorios, repuestos y mecánicas

Entre otros.

CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO ANTE INDECOPI POR INTERNET

Presente su reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)

Ingrese su reclamo a través de la plataforma de reclamos de Indecopi (CLIC AQUÍ) . Deberá seleccionar la opción que esté acorde a Su necesidad. Por ejemplo: servicios bancarios y financieros, electrodomésticos, transporte, etc.

Complete el formulario con los datos del proveedor, el motivo del reclamo y adjunte los documentos que sustenten la adquisición del bien o servicio (estados de cuenta, contratos, boletas de venta, hoja de servicio técnico, ticket de viaje, hoja de reclamación, etc).

Ingrese su reclamo a través de la plataforma de reclamos de Indecopi. (Foto: Andina)

Espere la atención de su reclamo

Una vez registrado el reclamo en la página web, viene la etapa de mediación: Indecopi se contactará con el proveedor para trasladarle su reclamo y así obtener una respuesta. Si esta es positiva, su trámite terminará en ese momento. Tome en cuenta que el tiempo promedio de atención de los reclamos en SAC es de 12 días.

Si el proveedor negara los hechos o no brinda respuesta alguna, se procederá a convocar a ambas partes para la etapa de conciliación.

El abogado conciliador propondrá alternativas de solución para que ambas partes puedan evaluarlas y llegar a un acuerdo que los beneficie, evitando llegar a instancias legales mayores. Si se llega a un acuerdo, se cierra el reclamo.

Si no se logra un acuerdo y desea que se evalúe la imposición de una sanción al proveedor, así como que se ordenen medidas correctivas a su favor, o en el caso de que el proveedor incumpla con lo acordado mediante conciliación, podrá presentar tu denuncia.

Presente una denuncia

Presente su denuncia ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos o ante la Comisión de Protección al Consumidor, según corresponda, a través del pago de una tasa administrativa de S/ 36.00 en el Banco de la Nación.

Si no está de acuerdo con la respuesta del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos o de la Comisión de Protección al Consumidor, puede presentar una apelación.

La Comisión de Protección al Consumidor o el Tribunal del Indecopi, según corresponda, responderá con una Resolución de Segunda Instancia y con esto se dará por terminado el proceso.

CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO ANTE INDECOPI DE MANERA PRESENCIAL

Presente su reclamo en las oficinas de Indecopi a nivel nacional en 3 simples pasos.

Acérquese a una de las oficinas de Indecopi a nivel nacional o al Centro MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura, solicite un ticket y sustente su reclamo con documentos. Un abogado orientador que evaluará su caso y determinará si es un hecho reclamable o no.



Espere la atención de su reclamo. El tiempo promedio de atención de los reclamos en SAC es de 12 días.

A igual que hacerlo por Internet, si no está contento con la resolución, puede presentar una denuncia ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos o ante la Comisión de Protección al Consumidor. Solo deberá pagar los S/36.00 en el Banco de la Nación.