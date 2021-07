El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que le preocupa el anuncio del presidente Pedro Castillo, quién informó en su primer Mensaje a la Nación, que las rondas reforzarán el sistema de seguridad ciudadana en el país para combatir la delincuencia y participarán en la fiscalización de autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades.

En diálogo con Canal N, el burgomaestre consideró que se debe “respetar” la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y si éste no funcionó sería renovarlo o fortalecerlo.

Opinó que incluir a las rondas en el sistema de seguridad ciudadana, podría generar la creación de “ejércitos particulares”.

“Creo que es un mensaje [a la Nación] que tiene que afinarse. Hay cosas que me preocupan. Me preocupa el tema de los ronderos. Eso de crear espacios para ronderos en aquellos donde no haya ronderos, hoy en día, puede generar la creación de ejércitos particulares, fuerzas particulares que luego terminan desnaturalizando la naturaleza de la seguridad ”, señaló.

“Si este sistema [Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana] no ha funcionado hay que reforzarlo o reformularlo, pero no crear instituciones paralelas que además, pueden ser de alto riesgo”, dijo.

Muñoz Wells también consideró que se debería reforzar a la Policía Nacional como institución para que desempeñe su trabajo en la lucha contra la delincuencia y otros delitos.

“En vez de invitar a que esto se cree se tendría que fortalecer a la Policía Nacional, fortalecer todo lo que investigación criminal y respetar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Eso creo que un punto bastante crítico”, indicó.

“Según lo que se vienen expresando sería la Policía Nacional, Serenazgo y ronderos. Hay una mala experiencia a nivel sudamericano con algunos grupos de poder que hacen labores entre comillas de seguridad ciudadana, en algunas ciudades, que terminan siendo fuerzas particulares que están al servicio de una determinada ideología o intereses de un determinado grupo de Gobierno. Eso hay que evitarlo porque para eso tenemos normas y reglas claras que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, añadió.

En su discurso de asunción de mando ante el Congreso de la República, el jefe de Estado manifestó que la Policía Nacional es el pilar de la seguridad ciudadana en el país, pero consideró que su labor no es suficiente debido a que la población es afectada por pandillas, bandas y los robos callejeros.

En ese sentido, Pedro Castillo propuso incluir a las rondas en el sistema de seguridad ciudadana y para ello convocó a la población organizada a participar para trabajar en la seguridad. “Estas rondas se conformarán a imagen de las rondas campesinas en los lugares donde no existen en los niveles regional y locales”, aseveró.