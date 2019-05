IGP aclara: sismo de Loreto no fue un terremoto, sino un movimiento "de gran intensidad” El presidente del IGP explicó por qué el fuerte sismo de magnitud 7.5 no puede ser considerado un terremoto. Además, aseguró que no habrá tsunami. ¿A qué se debe?

