Decenas de pescadores artesanales bloquearon este martes la vía que une Pisco y Paracas, a la altura del muelle José Olaya en el distrito de San Andrés, en la región Ica.

Según informó Canal N, los manifestantes suspendieron sus actividades por 24 horas y reclaman “un trato desigual” del Ministerio de la Producción sobre la cuota de pesca de bonito y otras especies marinas, lo que consideran perjudica sus ingresos económicos.

El bloqueo de la vía perjudica el traslado de turistas y trabajadores de las compañías pesqueras que operan en la zona.

“Estamos reclamando algo justo, no nos toman en cuenta para resoluciones que emiten en perjuicio de nosotros en cuanto a las cuotas que están dando para la pesca de bonito, jurel y caballa. En estos momento no estamos pescando porque están en veda, y nosotros somos los más perjudicados porque no aprovechamos nada de la cuota, el que aprovecha es el de menor escala y la mayor escala”, señaló uno de los pescadores a Canal N.

Son cerca de 3 mil pescadores artesanales los que se ven afectados, indicó el medio.

VIDEO RECOMENDADO

Pescadores artesanales bloquean vía entre Pisco y Paracas en protesta por cuota de pesca (Fuente Canal N)