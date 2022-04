Decenas de personas permanecen en los exteriores del Coliseo Wanka “Angélica Quintana”, en la ciudad de Huancayo, a la espera de que las autoridades autoricen su ingreso y puedan participar en la sesión del Consejo de Ministros descentralizado que encabeza el primer ministro Aníbal Torres y hasta donde llegará el presidente Pedro Castillo.

Desde tempranas horas diversos dirigentes han denunciado que no se les permite el ingreso al coliseo, pese a que se les aseguró que podrían hacerlo.

En diálogo con “Exitosa”, el presidente del Frente de Defensa de la comunidad de Chucuro señaló que si no les permitían ingresar iban a acatar una huelga indefinida. Cabe recordar que las protestas de la semana pasada en esta región causaron la muerte de tres personas.

“Solo unos cuantos han ingresado, por qué, no es correcto, aquí están amañando para que haya una estrategia del gobierno y no del pueblo, estamos afuera del coliseo Wanka, el pueblo no esta representado allí adentro, tanto que el señor de Chota habla del pueblo y el pueblo esta acá afuera”, señaló a Exitosa.

“Señor Castillo entiende, el pueblo reclama, tiene hambre, no hay solución, tu gobierno se cae, entiende, si no hay solución la huelga [será] indefinida hasta que renuncie”, agregó.

El medio informó que en otros puntos de la ciudad se están reuniendo miembros de la CGTP y de Construcción Civil con la finalidad de dirigirse al coliseo donde se desarrolla la sesión del Consejo de Ministros.

Junín: dirigente dice que acatarán huelga indefinida si no los dejan entrar a sesión del Consejo de Ministros (Fuente Exitosa)

Este IV Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo tiene como propósito trabajar la Agenda de Desarrollo Territorial de la región Junín, según informó la Presidencia de la República.

La sesión se realiza en el Coliseo Wanka “Angélica Quintana” como parte de los acuerdos alcanzados con organizaciones de transportistas y agricultores, en el marco del diálogo con el Ejecutivo.

En la cita participan ministros de Estado; el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas; congresistas representantes de esta región y alcaldes provinciales.

“La Agenda de Desarrollo Territorial de Junín permitirá atender y dar solución a la problemática que enfrenta la región en agricultura, transportes, seguridad ciudadana y temas socioeconómicos”, señala la nota de prensa oficial.

Algunos dirigentes sí pudieron ingresar a la sesión del Consejo de Ministros. (Foto: Prensa Palacio)

