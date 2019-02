Huaicos en el sur: así puedes ayudar a damnificados sumándote a campaña del Grupo El Comercio

La unión hace la fuerza. En ocasiones anteriores, el Perú ha demostrado que cuando junta esfuerzos, todo es posible y más aún si se trata de ayudar a los damnificados de huaicos, lluvias o desbordes de ríos en distintas zonas del sur del país, en especial Arequipa, Moquegua y Tacna. Para este año, el Grupo El Comercio ha iniciado una campaña de la que también puedes ser parte.

¿Cómo ayudar?

Cada granito de arena es importante, ya sea frazadas, ropa de abrigo, alimentos no perecibles o agua embotellada y tu colaboración es muy importante. Para unirte a esta jornada solidaria solo debes acercarte a los puntos establecidos por el Grupo El Comercio. Las donaciones se reciben de 9.00 a.m. a 6.00 p.m. en nuestra planta de impresión Pando (Calle Paracas 532, Pueblo Libre) y de 7 a.m. a 10 p.m. en los puntos de distribución de diario Publimetro en más de 100 lugares entre los que destacan La Molina, Ate, Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Barranco, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel y el Cercado.



Tal como sucedió hace dos años ante los embates del Niño Costero y se ayudó a miles de personas bajo el lema, ‘Una Sola Fuerza’, en este 2019 esperamos contar con tu apoyo. Todo lo recaudado será trasladado a las diversas zonas afectadas en un avión solidario de LATAM.

Grupo El Comercio, América Televisión y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se unen para ayudar a quienes más lo necesitan tras los daños dejados por huaicos, lluvias o desbordes de ríos. En esta campaña también podrás usar los Hashtags #JuntémonosParaAyudar y #ElPerúTeNecesita