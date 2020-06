La pandemia del COVID-19 ha llevado al Perú a enfrentar una escasez de oxígeno para el tratamiento de pacientes hospitalizados, por lo que el gobierno prevé elevar la producción local y realizar importaciones para asegurar su abastecimiento, informó el ministro de Salud, Víctor Zamora.

“Vamos a implementar un plan, así como lo hemos hecho con los medicamentos (el mes pasado), lo vamos hacer también con el oxígeno”, dijo Zamora.

Perú, segundo país de América Latina en número de contagios de COVID-19 detrás de Brasil, superó el lunes los 170,000 casos confirmados, con más de 4,600 decesos, según el balance oficial.

El domingo, familiares de infectados con coronavirus protestaron en la ciudad norteña de Piura portando balones de oxígeno, durante una visita del Presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos.

“La demanda de oxígeno para atender el Covid asciende a 21.740 balones, lo cual representa aproximadamente 40% más del consumo regular. Esta demanda inusitada excede la disponibilidad regular que teníamos y excede incluso la capacidad de producción de oxígeno existente en el país”, declaró Zeballos en un informe al Congreso.

El primer ministro añadió que Perú importará oxígeno de países vecinos.

Además, el ministerio de Salud autorizó excepcionalmente la habilitación de más plantas industriales para la fabricación de oxígeno con fines medicinales, para enfrentar la escasez.

El sistema hospitalario peruano está al borde del colapso y una elevada demanda de medicamentos para problemas respiratorios llevó al gobierno hace 10 días a tomar medidas para frenar alzas de precios, al obligar a todas las farmacias a vender productos genéricos.

Ante la escasez de oxígeno en hospitales, muchos familiares de enfermos han tenido que comprar en plantas privadas para proveer a sus seres queridos.

“En algunos hospitales les están pidiendo que traigan su oxigeno porque lamentablemente el oxígeno se acabó por la mayor cantidad de infectados”, dijo Juan Astuvilca, decano del Colegio Médico de Lima, a una cadena de televisión.

Un balón de oxígeno cuesta al menos unos US$ 1,100, según tiendas en línea. Recargar estos balones, que duran entre 12 y 24 horas, cuesta entre entre US$ 52 y US$ 60.

Por otra parte, algunas empresas químicas y mineras han colaborado donando miniplantas y balones de oxígeno de uso industrial.

La minera Southern Copper, de capitales mexicanos, se ha comprometido a entregar 20 toneladas semanales de oxígeno industrial procedente de su fundición en el puerto sureño de Ilo, según medios locales.