En un segundo audio, del portal GatoEncerrado.net a las 2:29 pm, del viernes 23 de marzo, el exjuez Walter Ríos conversa con el vocal supremo César Hinostroza, y por quinta vez, vuelven a mencionar “al flamante Presidente”, agregando “sería bueno estrechar lazos”, reiterando que “al Presidente le gusta el Zacapa (ron)”.

En este mismo audio, revela el viaje de Hinostroza acompañado del juez Walter Ríos, con entradas para los tres partidos del Perú en el Mundial de Rusia de “mil dólares” regalados por el “Gordito", que sería el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.