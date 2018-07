¿Qué herramientas son necesarias para reducir la brecha en educación digital en Perú?

Ética con los robots y preparación de granos especiales son algunos problemas que los profesionales peruanos tendrán que enfrentar en un futuro no muy lejano. Según Luciano Velazco, gerente general de Telefónica Educación Digital, “no estamos midiendo el impacto que la transformación digital está teniendo en la educación del Perú ”.

Para el especialista, el sistema educativo de nuestro país “sigue enseñando bajo los mismos parámetros cuando, el día de hoy, los profesionales egresados de las universidades se encuentran ante problemas que hace cinco años no existían”.

El reto

Según el gerente general de Telefónica Educación Digital, el principal reto para reducir la brecha digital en la educación es la conectividad. A diferencia de países como México que tiene 85 millones de usuarios en internet, en el Perú, aproximadamente, 10 millones de personas cuentan con este acceso.

Además, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , el 57.4% de los hogares con cuatro y más miembros cuenta con acceso a internet y es, precisamente, la población con educación superior universitaria (90.8%) la que accede en mayor proporción a estos servicios.

Sin embargo, este no es el único aspecto por resolver. Velazco recalca que el tema ideológico es otra de las barreras a superar: “Esto no es solo a nivel educativo, sino también a nivel corporativo”, comenta.

“El principal problema es cambiar la forma en que las cabezas de las organizaciones están pensando”, añadió.

Según el experto, el 40% de las empresas va a desaparecer si es que no se ajustan a la transformación digital. “Esto no es opcional. No porque tú no reconozcas que el mundo está cambiando, el mundo va a dejar de cambiar”, mencionó.

No obstante, el hecho de no estar conectados al 100% no significa que no se puedan desarrollar proyectos en educación digital . “En provincias que no cuentan con conectividad , por ejemplo, nosotros hemos desarrollado programas de educación offline a través de servidores locales”, asegura el ejecutivo.

El rol del maestro

A diferencia de lo que muchos creen, el maestro es una pieza fundamental para reducir la brecha en la educación digital. “El rol del docente ahora es más fuerte, debido a que tiene que ser guía para los estudiantes”, señala el representante de Telefónica Educación Digital.

“Los profesores creen que pueden ser reemplazados por una computadora, pero no es así. El profesor debe usar la tecnología como parte de sus herramientas para mejorar la experiencia del usuario”, agrega.

Para el gerente de la entidad, la innovación en el aula no solo se trata de implementar los centros educativos con tablets y computadoras: “ innovación es hacer alumnos creativos y fomentar las habilidades blandas para que entiendan que el aprendizaje es un proceso a lo largo de la vida.”

Estado y privados

El ejecutivo indica que es necesaria una propuesta de política por parte del Estado para lograr cerrar la brecha digital en educación. “Por ejemplo, Chile y Colombia tienen Ministerios de Tecnologías de la Información”, dijo.

Finalmente, refirió que la transformación en la educación es un proceso de cambio de largo aliento que involucra tanto el compromiso del gobierno como el de las empresas privadas.